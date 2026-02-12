El Consell aprueba una propuesta de MÉS para promover el uso del catalán en redes sociales

La bancada de MÉS en el pleno del Consell. - MÉS

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este jueves en el pleno una iniciativa de MÉS para impulsar el uso de catalán en redes sociales apoyando a creadores de contenido que utilicen esta lengua.

En un comunicado, el partido ecosoberanista ha celebrado la aprobación de esta moción que, según han explicado, permite adaptar las políticas lingüísticas y culturales a los nuevos espacios de comunicación, especialmente entre jóvenes.

Esta medida plantea que el Consell incorpore a creadores de contenido en catalán a campañas institucionales, facilite el uso de espacios y equipaciones culturales para la producción audiovisual en catalán, impulse líneas de ayuda específicas para la creación de contenidos digitales y promueva el talento local mediante premios, concursos y proyección exterior en acontecimientos del sector.

De la misma forma, el texto propone establecer colaboraciones con plataformas digitales para mejorar el reconocimiento y la difusión del catalán.

En este sentido, el portavoz adjunto de MÉS en el Consell, Joan Llodrà, ha expresado que "hace falta una administración que crea en el potencial de los creadores de contenido y lo convierta en política pública" y ha asegurado que las instituciones tienen que asumir un papel activo para asegurar que el catalán esté presente en la vida cotidiana de la gente.

Así, el partido ha asegurado que esta medida servirá para potenciar el catalán frente a "un ecosistema digital que favorece las lenguas hegemónicas y dificulta la visibilidad de contenidos" en otras lenguas.