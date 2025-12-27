El Consell aumenta un 50% las ayudas a producto de Mallorca y comercio local, llegando hasta los 2,8 millones en 2025 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aumentado un 50 por ciento las ayudas al producto de Mallorca y al comercio local, llegando hasta los 2,8 millones de euros en 2025.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que continuando con su respaldo al producto de Mallorca y al comercio de proximidad, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local de la institución insular ha aumento un 50 por ciento las ayudas destinadas a actuaciones de promoción y revitalización de estos dos sectores productivos, que son estratégicos para el desarrollo de la economía de la isla, llegando hasta los 2,8 millones de euros en 2025.

En total, estas ayudas han permitido realizar 133 proyectos de promoción que representan a una gran diversidad de sectores productivos: agroalimentario, hostelería, restauración, mercados municipales y otros ámbitos no agroalimentarios. Todas estas iniciativas están orientadas a incrementar el consumo del producto de proximidad, mejorar su competitividad y revitalizar el comercio de proximidad, consolidando el tejido empresarial de la isla.

En materia de comercio, la institución insular ha aprobado por primera vez una convocatoria de ayudas, dotada con 200.000 euros, destinada a las asociaciones, federaciones y confederaciones más representativas del comercio y empresa, con el resultado de cinco proyectos aprobados, entre los que figuran campañas de impulso del comercio local, como 'La gran tómbola del comerç de Mallorca' o 'Compra local i guanya més'.

La convocatoria de subvenciones a entidades de economía social para hacer inversiones en tiendas ha beneficiado a otras 25 entidades, por un importe total de 514.000 euros repartidos.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha hecho balance de las distintas líneas de subvenciones económicas destinadas a promoción del producto local y a comercio, lo que demuestra la "decidida apuesta del Consell por el reconocimiento de la calidad de los productos autóctonos", ha apuntado.

REFORZANDO LA APUESTA EN 2026

Estas partidas se verán aumentadas en 2026 hasta los 3,1 millones, que gestionará íntegramente la Dirección Insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, con el objetivo de "consolidar el producto local como un producto de calidad y poner en valor el pequeño comercio de los municipios de la isla", según Amate.

Las actuaciones estratégicas del departamento se centrarán en la consolidación del registro de la marca de calidad producto de Mallorca, el aumento de las partidas de subvenciones para la difusión del producto local y, en tercer lugar, la organización de nuevos eventos destinados al fomento del producto autóctono, además de reforzar la presencia de ferias nacionales e intencionales.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Consell incrementa la partida destinada a producto de Mallorca y comercio un 10 por ciento en 2026, una subida que se suma al 50 por ciento registrado en 2025, lo que representa una subida total de más de un 60 por ciento en dos años de legislatura. El objetivo es que estas ayudas alcancen a más potenciales beneficiarios y que incrementen la visibilidad y el reconocimiento del producto de la isla.

Amate ha remarcado finalmente su apuesta firme por "el sector agroalimentario local, los productos elaborados y producidos en Mallorca y el comercio de proximidad, al tratarse de segmentos vitales para el impulso de la economía de la isla, que aportan un gran valor añadido de generación de empleo y de preservación del medio ambiente y de la cultura propia".