El Consell avisa que el 28 de febrero habrá cortes de tráfico diurnos en ramales vía de Cintura de Sóller y Can Valero

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha avisado que el próximo viernes, 28 de febrero, habrá cortes de tráfico diurnos en los ramales de vía de Cintura de Sóller y Can Valero por las obras de refuerzo del firme.

En nota de prensa, el Consell ha informado que las obras de refuerzo del firme de la vía de Cintura obligarán el 28 de febrero a cerrar el tráfico durante el día de los ramales de la carretera de Sóller y del polígono de Can Valero o de la carretera de Puigpunyent. En el caso del ramal de Sóller, en concreto la rotonda cercana al hipódromo, de las 07.00 horas hasta las 19.00 horas. Mientras, en los accesos a Can Valero estará cortado el ramal del polígono en sentido Andratx de 07.00 horas a 11.00 horas. En este mismo acceso también se cortará el carril cero del camino de Jesús de 07.00 a 14.00 horas.

Los técnicos del departamento de Infraestructuras del Consell han esperado a ejecutar las obras de asfaltado de los dos ramales a esta semana, que no hay actividad lectiva en las escuelas con el objetivo de dar el mínimo de molestias posibles. El tronco central de la vía de Cintura no estará cortada al tráfico. Por ello, los vehículos podrán coger rutas alternativas para llegar a su destino.

Las obras no se llevarán a cabo durante la noche por una cuestión de temperatura. El tipo de asfalto que se debe colocar no permite temperaturas por debajo de los 10 grados para garantizar la adherencia, y por este motivo los trabajos no se pueden acometer por las noches. Se trata de dos ramales muy deteriorados que será necesario fresar y retirar el asfalto viejo para aplicar el nuevo.

SIGUEN LAS OBRAS EN VÍA DE CINTURA DURANTE LA NOCHE

De forma paralela, siguen las obras en la vía de Cintura y en la autopista del aeropuerto para mejorar los accesos a Palma durante la noche.

La semana que viene, desde este domingo y hasta el miércoles se trabajará en la autopista en sentido aeropuerto de 21.00 a 07.00 horas. Las tareas consistirán en la sustitución de las barreras metálicas por las de hormigón, así como trabajos de mejora de la seguridad y señalización. También se llevará a cabo la construcción del cuarto carril entre el polígono de Son Oms y el aeropuerto con el tráfico abierto y cortes alternativos.

En el caso de la vía de Cintura se cortará el tráfico durante la noche por las mismas tareas desde la rotonda de Ocimax hasta Can Blau. Se desviarán los vehículos por la misma glorieta de Ocimax. Mientras tanto, los procedentes de la autopista de Inca se desviarán hacia la calle Aragón.