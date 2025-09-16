El Consell y el Ayuntamiento de Alaró avanzan con las excavaciones arqueológicas en el Castell d'Alaró - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Alaró avanzan con las excavaciones arqueológicas en el Castell d'Alaró, donde se han hecho nuevos descubrimientos destacados, como nuevas estructuras del Castillo y un aljibe más profundo de lo que se conocía.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que continúa con las excavaciones arqueológicas en el Castell d'Alaró, una intervención pionera que marca un antes y un después en la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC). Desde el inicio de los trabajos el pasado mes de julio, se han descubierto nuevas estructuras del monumento y se ha constatado que el aljibe es más profundo de lo que se tenía conocimiento hasta ahora. Estos dos hechos aportan información valiosa sobre la configuración histórica del recinto y abre nuevas líneas de investigación arqueológica.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han visitado este martes el castillo acompañados del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, para conocer de primera mano la evolución de los trabajos que se están llevando a cabo.

Durante la visita, el arqueólogo responsable de la intervención, Gabriel Llodrà, ha compartido con los asistentes los primeros descubrimientos de los trabajos de excavación: "el sondeo interior ha revelado una profundidad inesperada del aljibe, lo que ha sorprendido gratamente. Además, se han identificado unas estructuras superpuestas de mayor complejidad, que apuntan a una cronología más diversa y posiblemente más antigua de lo previsto inicialmente".

Galmés ha señalado que los resultados preliminares de la intervención arqueológica confirman la relevancia del proyecto y ha celebrado los excelentes trabajos realizados este verano: "estos nuevos descubrimientos aportan datos esenciales para la reinterpretación histórica del recinto. Ahora más que nunca, es imprescindible continuar con las excavaciones, ya que éstas permiten documentar, catalogar y establecer una cronología más precisa de la evolución del Castell d'Alaró".

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto de excavación arqueológica impulsado conjuntamente por el Consell y el Ayuntamiento de Alaró, que comenzó este pasado julio como paso previo a las obras de consolidación y restauración del monumento. La intervención incluye excavaciones en la zona de las murallas, una diagnosis del estado de conservación de las estructuras, fotometría 3D del sector de acceso y la limpieza de vegetación que cubre los elementos patrimoniales. Según ha explicado el arqueólogo responsable de la intervención, Gabriel Llodrà: "este estudio es un paso imprescindible para redactar el proyecto completo de restauración y frenar el deterioro, especialmente en la zona de acceso, una de las más visitadas".

Cabe recordar que el proyecto, largamente reivindicado por la ciudadanía y las instituciones locales, fue presentado al Ministerio de Cultura, propietario de parte del monumento, y se lleva a cabo después de que el Consell pidiera reiteradamente la cesión temporal del castillo para poder intervenir. Ante la falta de respuesta, el Consell y el Ayuntamiento de Alaró firmaron el pasado mes de enero un convenio de colaboración que ha permitido iniciar las obras con una inversión inicial de 138.000 euros.

En este sentido, el presidente ha señalado que, gracias a la modificación legislativa impulsada por el Govern, ahora desde el Consell de Mallorca "ya se está trabajando para seguir reivindicando la cesión al Ministerio de Cultura para poder seguir con estas intervenciones imprescindibles para preservar el castillo, parte del patrimonio histórico de Mallorca".

En la misma línea, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que desde el Ayuntamiento se avanza con en el proyecto de la mano del Consell para hacer realidad la titularidad pública del Castell d'Alaró: "esta colaboración responde a un compromiso firme y compartido: garantizar la conservación de este Bien de Interés Cultural, parte importante del patrimonio histórico de Mallorca".