Consell y Ayuntamiento de Calvià evalúan los proyectos de mejora turística que se están ejecutando en el municipio

El conseller de Turismo, Guillem Ginard y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, durante una visita al Puig de na Morisca. - CONSELL

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, Guillerm Ginard, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, para evaluar los proyectos de mejora turística que se están realizando en el municipio con fondos del Consell de Mallorca.

Así, los representantes de la institución insular han visitado el Parque Arqueológico del Puig de na Morisca en Santa Ponça y han mantenido un encuentro con asociaciones hoteleras del municipio, según han informado en un comunicado

A la reunión también han asistido el director Insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y la directora insular para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral. Por parte de la administración municipal, ha acompañado al alcalde la responsable de Turismo, Elisa Monserrat, además de otros miembros del Consistorio.

Esta reunión forma parte de una ronda de visitas iniciadas la semana pasada por el conseller insular, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades e impresiones en calidad turística de los municipios mallorquines.

1,5 MILLONES EN MEJORA TURÍSTICA

De esta forma, uno de los principales puntos de la reunión ha sido la inversión de más de 1,5 millones de euros en mejora turística que se está realizando en el municipio con fondos del Consell.

Actualmente, el Ayuntamiento de Calvià está ejecutando dos proyectos que cuentan con esta partida. Uno de ellos es la actuación en el Parque Arqueológico en el Puig de na Morisca y el otro consiste en una intervención en el Bulevar de Peguera.

El municipio también destinará parte de las subvenciones del Consell, correspondientes a los años 2025 y 2026, a la remodelación y modernización de las oficinas turísticas de Calvià.

ENCUENTRO CON HOTELEROS DE CALVIÀ

Por otra parte, Ginard ha mantenido una reunión con los representantes de diferentes asociaciones hoteleras del municipio, con el fin de conocer las inquietudes y posibles necesidades con vistas al inicio de la próxima temporada turística.

La próxima semana continuarán las visitas programadas que realizará Ginard, coordinadas por la Dirección Insular de Gobernanza, a los diferentes municipios de la isla.