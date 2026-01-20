El Consell cancela la presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca en señal de duelo

Fachada del Palau del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cancelado el acto de presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca, cuya celebración estaba prevista para este jueves en los Cines Callao de Madrid, en señal de duelo y solidaridad tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz.

Según ha informado la institución insular en un comunicado este martes, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias, y en el marco del luto oficial decretado, el Consell ha suspendido todos los actos institucionales y festivos previstos durante estos días.

Asimismo, han trasladado su más sentido pésame a las personas afectadas y a sus familiares, y han agradecido de antemano "la comprensión ante esta situación de fuerza mayor".

En los próximos días se informará sobre una posible nueva fecha para la celebración de este encuentro.