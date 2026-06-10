El Consell celebra un itinerario archivístico centrado en la historia de la beneficencia en Mallorca

El Consell de Mallorca reúne a 25 archiveros - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado este miércoles un itinerario archivístico abierto a la ciudadanía, centrado en la historia de la beneficencia en Mallorca.

La actividad se enmarca en la celebración de la Semana Internacional de los Archivos 2026, que tiene lugar del 8 al 12 de junio y que este año lleva por lema 'Archivos por la justicia: derechos, memoria y futuros'.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, el itinerario tiene lugar este miércoles a partir de las 17.30 horas y será conducido por los miembros del Grupo de Estudios de Historia de la Educación Pere Fullana y Sergi Moll. El recorrido se basa en una selección de documentos de los fondos históricos del Archivo General.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta iniciativa contribuye a abrir los archivos al público y a dar visibilidad al valor social e histórico de los fondos documentales de la isla, reforzando así la labor de difusión que impulsa el Consell de Mallorca.

REUNIÓN CON ARCHIVEROS

La institución insular ha reunido a 25 archiveros municipales en el Archivo General para compartir las principales necesidades y novedades incorporadas en el sector.

La vicepresidenta ha asistido a la reunión y ha destacado que "el trabajo que desarrollan los archiveros es clave para garantizar una gestión documental rigurosa, preservar la historia de la isla y asegurar el acceso a la información pública".

Igualmente, ha puesto en valor que el Consell de Mallorca ha destinado casi 200.000 euros a mejorar y modernizar las infraestructuras de los archivos municipales.

Durante la reunión mantenida con el personal archivero, se han abordado las subvenciones de equipamientos y actividades culturales, que incluyen actuaciones de organización, digitalización y conservación de los archivos municipales.

Este año, el Consell de Mallorca ha incrementado un 50 por ciento el presupuesto global de estas convocatorias, que asciende a 1,5 millones de euros para actividades culturales y 794.200 euros para equipamientos municipales.

En lo que respecta específicamente a los archivos municipales, un total de 22 municipios se han beneficiado de estas líneas de ayuda. En concreto, se han destinado más de 57.000 euros a actuaciones de inversión en equipamientos y más de 142.000 euros a proyectos de organización, digitalización y gestión documental de los archivos municipales.

Como novedad de este año, las subvenciones incorporan actuaciones de restauración documental, una necesidad detectada por los propios archivos municipales.

Uno de los puntos destacados de la sesión ha sido la presentación de la nueva extranet de archivos municipales, desarrollada por la institución insular. Se trata de una herramienta que funciona como una oficina virtual que ofrece información técnica actualizada y permite la inscripción en los cursos de formación.

Asimismo, se ha dado a conocer el nuevo directorio de archivos municipales, disponible en la web del Consell de Mallorca, y se ha dedicado un espacio a la formación de los profesionales responsables de los archivos municipales, impulsada por el Consell.

Igualmente, se ha hecho balance del curso impartido recientemente, 'Introducción a la inteligencia artificial para archiveros', realizado el pasado mes de mayo, y se han presentado las próximas propuestas formativas.

En concreto, se ofrecerán cursos sobre la difusión de los archivos en el siglo XXI y el archivo fotográfico y la propiedad intelectual, la gestión de los derechos y servicios a los usuarios, previstas para el mes de octubre, y sobre la gestión sostenible de la conservación en archivos y bibliotecas, que tendrá lugar en septiembre.

Como cierre de la sesión, se han compartido dos experiencias destacadas de trabajo archivístico: el portal de archivos del Consell de Mallorca, que difunde los fondos del Archivo General y del Archivo del Sonido y de la Imagen, y el proyecto de la pieza del mes, presentado por el personal del Archivo Municipal de Calvià.