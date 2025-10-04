El Consell concede ayudas a 23 empresas para promocionar el producto de Mallorca, un 35 por ciento más que en 2024

El Consell concede ayudas a 23 empresas para promocionar el producto de Mallorca, un 35 % más que en 2024 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concedido ayudas a 23 empresas para promocionar el producto de Mallorca, un 35 por ciento más que en 2024.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha concedido ayudas a 23 microempresas, sociedades agrarias de transformación y entidades con ánimo de lucro para impulsar el producto de Mallorca. Esta cifra representa un incremento del 35 por ciento respecto a los beneficiarios de la convocatoria de 2024.

Las empresas beneficiarias representan una amplia diversidad de sectores productivos: agroalimentario, hostelería, restauración, mercados municipales y otros ámbitos no agroalimentarios. Todas estas iniciativas están orientadas a incrementar el consumo del producto de proximidad, mejorar su competitividad y consolidar el tejido empresarial de la isla.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO DEL 50 POR CIENTO

La resolución de concesión, que se publica este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), ha contado con una dotación de 450.000 euros. Esta cantidad supone un incremento del 50 por ciento respecto al presupuesto destinado a esta línea de ayudas en 2024.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado "el éxito de esta línea de subvención que, además de poner en valor la excelente calidad del producto de Mallorca, servirá para promocionar el pequeño comercio de proximidad de los pueblos de la isla".

"Apoyamos también el trabajo que realiza nuestro sector primario, artesanos y comerciantes, que permiten que el consumidor pueda disfrutar de alimentos y artículos de excelente calidad de la isla", ha añadido Amate, quien ha subrayado que "las entidades beneficiarias representan diferentes ámbitos productivos de la isla, lo cual es un buen indicador de que la ayuda es mucho más extensiva y abarca a muchos más sectores".

PROYECTOS CONSOLIDADOS Y NUEVAS INICIATIVAS

Entre las iniciativas aprobadas figuran algunas ya consolidadas, como la Feria de Hostelería y Restauración (Horeca), junto a otras más novedosas como el proyecto de feria de gastronomía local impulsado por Cervecería Balear, que busca promocionar el producto de Mallorca a través de una experiencia gastronómica y cultural de calidad.

El diseñador mallorquín Pablo Erroz es otro de los beneficiarios por la presentación de su nueva colección de moda de 2025 en la Madrid Fashion Week, utilizando materiales fabricados en Mallorca con la tradicional tela de llengües.

También ha recibido apoyo el Proyecto Mallorca Amenity, que organiza la impartición de talleres formativos sobre la elaboración del producto de Mallorca, así como catas comentadas de vino y otros productos locales.

COMPROMISO CON EL PRODUCTO DE MALLORCA

En total, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha destinado 2,1 millones de euros en 2025 a la promoción y difusión del producto de Mallorca. Esta cuantía representa un incremento del 50 por ciento con respecto a 2024, cuando se otorgaron 1,4 millones de euros (700.000 euros más).

El Consell ha abierto tres convocatorias de ayudas económicas diferenciadas: una para ayuntamientos, dotada con un millón de euros; otra para asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro, con 650.000 euros y una tercera línea de subvención para empresas, por un importe de 450.000 euros.

"Esta estrategia integral demuestra el compromiso del gobierno insular con el fortalecimiento del tejido productivo local y la promoción de los productos de proximidad como pilares del desarrollo económico sostenible de Mallorca", ha apostillado la consellera insular, Pilar Amate.