El Consell conmemora los 100 años como municipios de Consell, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall y Ses Salines - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha conmemorado este sábado los 100 años como municipios de Consell, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall y Ses Salines, con un acto en el Pati d'Homes de La Misericòrdia.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que esta jornada ha celebrado el acto institucional con motivo del centenario de la constitución como municipios independientes de Consell, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall y Ses Salines.

El acto ha tenido lugar en el Pati d'Homes de La Misericòrdia, con la asistencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y de consellers ejecutivos y electos, así como de los alcaldes y concejales de los cuatro municipios homenajeados, asociaciones locales y numerosos ciudadanos.

El acto ha comenzado con una muestra de 'ball de bot' con agrupaciones, xeremiers y gigantes de los diferentes municipios. Seguidamente se ha realizado la lectura de las actas de constitución de cada uno de los municipios a cargo de los alcaldes Andreu Isern, Sebastià Amengual, Pep Frontera y Guillem Mas, acompañada de la proyección de vídeos conmemorativos y un homenaje a los alcaldes que han estado al frente de cada ayuntamiento a lo largo de estos 100 años.

En su intervención, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que "hoy Mallorca respira historia, orgullo y futuro, porque se celebran 100 años de cuatro decisiones valientes de comunidades que, con sensatez, esfuerzo y con mucho amor por su pueblo, decidieron caminar con voz propia". Galmés ha recordado que hace 100 años estos municipios "no pidieron privilegios, sino algo muy sencillo y a la vez muy poderoso: gobernarse con proximidad, decidir pensando en sus vecinos y construir futuro con raíces".

Galmés ha tenido palabras de reconocimiento para todos los alcaldes de estos 100 años, recordando que "ser alcalde, especialmente en los pueblos pequeños, no es solo un cargo, sino una vocación, una entrega constante y una manera de estar siempre cerca, a pie de calle, en la plaza, en las alegrías y también en las dificultades".

El acto ha concluido con la interpretación de 'La Balanguera', himno de Mallorca, a cargo del Cor de la Tercera Edat de Ses Salines, de la Coral del Centre Cívic Sa Colònia y del Cor Juvenil del Teatre Principal de Palma, que ha dado paso a una comida popular.