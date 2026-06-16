El Consell convoca ayudas por 2,6 millones para actividades de verano e infraestructuras turísticas

El Consell anuncia ayudas por valor de 2,6 millones de euros para municipios de la isla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado dos líneas de ayudas por valor de 2,6 millones de euros, destinadas a financiar actividades de verano para familias y a la mejora de infraestructuras turísticas en los municipios de la isla.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la primera línea está dotada con 1,6 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos financiar actividades de ocio y educativas de verano dirigidas a niños y jóvenes, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar.

La segunda línea, con una dotación de un millón de euros, se orienta a la mejora de infraestructuras turísticas municipales y a impulsar la sostenibilidad y la gobernanza turística de cara a 2027.

El Consell ha señalado que estas convocatorias se suman a una inversión previa en subvenciones destinadas a inversiones municipales, lo que eleva la inversión total hasta casi 58 millones de euros en recursos para los ayuntamientos.

Asimismo, durante la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada este martes en Palma, la institución ha anunciado la próxima publicación de nuevas líneas de ayudas para la limpieza de caminos de titularidad municipal y para el apoyo en la aplicación de la ley de bienestar animal, que en conjunto sumarán un millón de euros.

En el encuentro, los alcaldes han analizado el informe de la Comisión Sectorial, elaborado tras diversas reuniones de trabajo con la Dirección Insular de Asistencia Municipal, y han acordado un plan para mejorar los servicios que el Consell presta a los ayuntamientos.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que las nuevas subvenciones "constatan el apoyo a las peticiones de los alcaldes" para mejorar las actuaciones en los municipios.

Por su parte, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha subrayado el aumento de las ayudas económicas y la mejora de la agilidad administrativa y del asesoramiento técnico a los ayuntamientos.

La portavoz del PP en el Consell, Nuria Riera, también ha valorado la inversión total de casi 58 millones de euros y ha señalado que el municipalismo "es una de las grandes prioridades del gobierno de Galmés".

Riera también ha destacado la aprobación de la Ley de Regulación de la Entrada de Vehículos en Mallorca, que ha calificado como una de las iniciativas más relevantes de la legislatura. Ha añadido que se trata de una ley que nace "del trabajo riguroso impulsado por Galmés desde el primer día".

Finalmente, ha calificado de "irónicas" las críticas de los alcaldes socialistas durante la asamblea y ha señalado que le "sorprende" que estos "den lecciones de movilidad cuando sus gobiernos no realizaron estudios de carga ni medidas reales para afrontar la saturación".