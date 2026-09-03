El Consell convoca dos becas de investigación dedicadas a artistas vinculados con Mallorca

Cartel de las becas de investigación del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca publicará el 5 de septiembre la convocatoria de dos becas de investigación destinadas a profundizar en la trayectoria y la obra de artistas vinculados con Mallorca.

Según ha detallado en un comunicado, la iniciativa, dotada con un presupuesto total de 15.000 euros -7.500 euros por beca-, tiene como objetivo impulsar la investigación sobre figuras y movimientos artísticos que han dejado huella en la historia cultural de la isla y que aún no cuentan con un estudio profundo.

Las personas beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 12 meses para desarrollar su trabajo, que deberá centrarse en una de las dos líneas de investigación establecidas.

Por un lado, artistas extranjeros vinculados con Mallorca -el grupo Els deu del Teix o el artista William Eduard Cook (1881-1959)- o, por otro, artistas locales -cualquier artista mallorquín de la segunda mitad del siglo XIX o del primer cuarto del siglo XX-.

Podrán optar a las becas las personas tituladas en Historia del Arte o Humanidades, a excepción de los profesores universitarios y los trabajos vinculados a tesis o estudios académicos reglados.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). La presentación podrá hacerse preferentemente de manera telemática a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca o de manera presencial en los registros generales de la institución.