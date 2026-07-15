El Consell d'Eivissa defiende las "decisiones valientes" orientadas a ordenar el crecimiento de la isla

Debate de Política General del Consell d'Eivissa - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha defendido este miércoles en el Debate de Política General de la institución que esta legislatura ha estado marcada por "decisiones valientes" orientadas a ordenar el crecimiento de la isla.

El presidente ha señalado que se han impulsado medidas que habían quedado pendientes y que empiezan a dar resultados, y ha puntualizado que la isla sigue atrayendo a numerosas personas, lo que comporta nuevas necesidades en materia de vivienda o servicios públicos.

Por ello, ha defendido que el principal objetivo de la legislatura ha sido "comenzar a poner orden" para que el desarrollo económico sea compatible con la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad social y ambiental de la isla.

En este sentido, ha situado la regulación de la entrada de vehículos como una de las principales decisiones adoptadas por el Consell. Según ha añadido, la limitación de vehículos ha permitido reducir un 15 por ciento el número de turismos que entran a la isla en temporada alta.

También ha afirmado que el transporte público registra cifras récord de pasajeros, superando por primera vez el millón de viajeros mensuales y sumando más de 339.000 viajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

Sobre el cambio de modelo impulsado en materia turística, Marí ha destacado el futuro Plan de Intervención de Ámbito Turístico (PIAT), destinado a ordenar el desarrollo de la principal industria económica mediante la contención de plazas, la regulación de la oferta y una mejor planificación de los espacios turísticos.

Entre otros temas, ha señalado que se han eliminado más de 18.000 plazas ilegales y se reducido la presión humana, registrándose en agosto de 2025 entre 18.000 y 20.000 personas menos diarias respecto al mismo periodo del año anterior.

Sobre la ampliación del aeropuerto, Marí ha recordado que el Consell rechaza cualquier proyecto que implique incrementar la capacidad operativa de la infraestructura. "Mejoras sí, ampliación no", ha dicho en su discurso.

RESIDUOS

En el Debate, Marí se ha referido a la gestión de residuos, recordando que el Consell ya ha adjudicado la redacción del nuevo Plan Director Sectorial y que, mientras se define el modelo definitivo, se ha impulsado el plan piloto de traslado de basuras a Son Reus, una medida "excepcional" que se realizará de manera controlada, ha asegurado.

Entre otros proyectos, ha anunciado que la estructura inacabada de Cala d'en Serra será demolida en noviembre.

También ha explicado que el Consell atiende en la actualidad a 112 menores migrantes, una situación que obliga a la institución a destinar 18 millones de euros adicionales.