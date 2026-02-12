El Consell destinará 2,3 millones de euros a las asociaciones y federaciones de personas mayores

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en un evento con usuarios de las residencias de tercera edad. - CONSELL

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinara cerca de 2,3 millones de euros en subvenciones para fomentar a las asociaciones y federaciones de personas mayores correspondientes 2026.

Así lo ha explicado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, en el pleno de la institución insular de este jueves, donde ha destacado la importancia de continuar apoyando a las asociaciones y federaciones de personas mayores en toda la isla.

Según ha indicado la institución insular en un comunicado, esta partida supone un incremento de del 17,5 por ciento respecto a 2023. La mayor parte del presupuesto se destina a apoyar a las asociaciones de personas mayores y para sufragar gastos de alquiler de locales, mantenimiento y actividades socioculturales, así como a las federaciones que las agrupan.

Estas ayudas permitirán financiar suministros, actividades de promoción de la salud, talleres culturales y formativos, iniciativas intergeneracionales y propuestas orientadas al envejecimiento activo, garantizando la continuidad de unos espacios que se han consolidado como centros de encuentro y convivencia.

Además, esta convocatoria incorpora por primera vez una línea específica destinada a proyectos de inversión en locales sociales de las asociaciones y que servirá para mejorar la accesibilidad y avanzar en eficiencia energética, para que las personas mayores dispongan de espacios seguros y adaptados a sus necesidades.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el próximo martes y establecerá un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes, a contar desde el día siguiente de su publicación. La documentación deberá tramitarse a través de la sede electrónica del Consell de Mallorca.