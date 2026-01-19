El Consell firma un convenio con el Ayuntamiento de Porreres para iniciar las obras del segundo tramo de la ronda norte. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la alcaldesa de Porreres, Francisca Mora, han firmado este lunes el convenio para impulsar la construcción de la ronda norte del municipio.

Se trata, según ha indicado la institución insular en un comunicado, de una colaboración entre el Consell y el Consistorio de la localidad para ejecutar una infraestructura que tiene un presupuesto de 1,7 millones, 549.000 de los cuales los aporta el Ayuntamiento y la institución insular, 1,2 millones de euros.

Durante el Pleno del Consell de Mallorca del pasado septiembre, se aprobó la asignación de esta suma. Se trata de unas obras muy esperadas que conectarán con el primer tramo de la ronda construido hace unos seis años.

Según el convenio, el Ayuntamiento se encargará de la redacción, aprobación, licitación y adjudicación del proyecto y las obras posteriores.

Por otra parte, el Consell aportará el dinero y los técnicos para supervisar la obra. Se hace de esta manera, según han explicado, porque el tiempo de tramitación es más ágil y la ronda será una realidad en poco tiempo.

Desde la institución insular han añadido que con la parte que aporta el Ayuntamiento, se pagará la construcción de los aparcamientos que prevé el proyecto. Aunque el Consistorio porrerenc se encargará de las obras, una vez finalizada la infraestructura, se cederá este tramo a la red de carreteras de la institución insular.

Se calcula que la construcción de la ronda norte de Porreres se podría iniciar el segundo trimestre de este año. Una vez firmado el convenio entre el Consell y el consistorio de Porreres, el Ayuntamiento es el responsable de arrancar todo el proceso de licitación y adjudicación de las obras, un inicio que se hará en breve.

La finalidad principal de esta ronda es mejorar el tráfico desviando la circulación hacia las afueras del pueblo. Así se incrementará la seguridad del centro de este núcleo urbano y se evitará bullicio y contaminación para los vecinos.

Cuando esté acabada, la ronda conectará la calle de la Santa Creu con la calle del Puente y llegará hasta la carretera que conecta con Vilafranca. Por ahora, sólo está en funcionamiento el primer tramo de la ronda norte, que se alarga unos 500 metros.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha explicado que este proyecto es fruto de la colaboración entre el Consell y el Ayuntamiento de Porreres, y significa una mejora circulatoria muy importante y reivindicada por los vecinos.

"Ahora los porrerencs tendrán calles más tranquilas gracias a la disminución del tráfico rodado dentro del núcleo urbano. La finalidad del Consell de Mallorca es escuchar siempre las demandas de los ayuntamientos y mejorar la vida de los isleños", ha añadido.

En la firma también estaban presentes el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert.