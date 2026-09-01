El Consell de Formentera no puede devolver las competencias de menores al Govern

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, reunida con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. - CAIB - Archivo

FORMENTERA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha constatado la imposibilidad legal de continuar con el retorno de la competencia de tutela de menores al Govern.

Así lo ha confirmado la institución insular en un comunicado, tras las consultas realizadas en este sentido. Igualmente, ha destacado el apoyo del Ejecutivo balear para afrontar la atención de menores, especialmente ante el incremento extraordinario de recursos que existe en esta situación.

El Consell ha explicado que las limitaciones establecidas por el Estatut d'Autonomía dificultan la posibilidad de devolver las competencias, considerando que, en las actuales circunstancias, la prioridad debe ser garantizar que Formentera disponga de los recursos para prestar adecuadamente este servicio social.

La imposibilidad jurídica, sin embargo, no significa que el Consell considere resuelta la situación ni que renuncie a continuar reclamando soluciones ante una realidad excepcional, ha advertido la institución.

Por ello, reorientará la reivindicación hacia las vías jurídicas, institucionales y políticas que permitan garantizar que Formentera cuente con los recursos y mecanismos para atender adecuadamente a los menores.

El Consell ha valorado el esfuerzo extraordinario del Govern para apoyar económicamente a la institución, recordando que se ha aprobado dotar al Consell con diez millones de euros más, lo que permitirá reforzar los recursos disponibles y dar una respuesta más estable a las necesidades derivadas de esta competencia.

"El apoyo del Govern no puede sustituir la responsabilidad que corresponde al Gobierno ante un fenómeno migratorio que tiene una dimensión estatal y europea", ha advertido el Consell.