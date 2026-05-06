El Consell de Formentera ordena la paralización de unas obras ilegales en Cap de Barbaria

Archivo - Vista general del Faro Es Cap de Barbaria. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera ha ordenado la paralización inmediata de unas obras en es Cap de Barbaria consistentes en la construcción de unas edificaciones de madera contrarias a la ordenación.

Según ha informado el Consell en un comunicado, la decisión se ha adoptado mediante decreto de Presidencia después de que la Policía Local inspeccionara la zona en dos ocasiones y emitiera los informes correspondientes.

Ante estos hechos, el Consell ha iniciado un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y ha ordenado la suspensión de las obras en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación.

El decreto ha recordado que sobre este ámbito ya constaba un expediente anterior de restablecimiento de la legalidad urbanística, finalizado en 2024 con una orden de demolición de dos construcciones de madera de 50 m2 cada una; un porche o una pérgola con placas solares.

Según parece, la orden no se habría ejecutado, por lo que el Consell ha iniciado ahora el correspondiente expediente de multas coercitivas.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha afirmado que la administración actuará "con firmeza" ante actuaciones que vulneran la legalidad.

La resolución advierte de que se podrá ordenar a la Policía el precinto de las obras o de instalaciones y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas y bienes.