El Consell de Govern se da por enterado del Plan de Actuación 2026 de la Orquesta Sinfónica de Baleares

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern celebrado este viernes, día 16 de enero, se ha dado por enterado del Plan Anual de Actuación para el ejercicio 2026 de la Fundación Orquesta Sinfónica de las Balears (Fosib), aprobado el pasado mes de diciembre por su Patronato.

Así lo han informado esta jornada, en una nota de prensa, desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, que ha apuntado que este documento estratégico define las líneas maestras de la actividad musical y social de la formación para este año 2026, destacando un firme compromiso con la accesibilidad cultural y la culminación de sus infraestructuras, ha añadido.

Bajo el lema 'La Simfònica més a prop de la gent', la Fundación impulsa para este año un proyecto integral que busca democratizar el acceso a la música clásica.

UNA PROGRAMACIÓN DE EXCELENCIA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La temporada sinfónica en el Auditòrium de Palma continuará siendo el eje vertebrador, con 11 conciertos previstos. La programación contará con solistas de talla mundial, como el violinista Frank Peter Zimmermann y los pianistas Olga Kern y Alexei Volodin, bajo la dirección del maestro titular Pablo Mielgo y directores invitados como Nuno Coelho o Pietari Inkinen.

El año 2026 marcará con todo, según han subrayado desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, un hito en la historia de la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares con el reinicio de las obras de su nueva sede, la Caja de Música. Tras los procesos administrativos derivados de la resolución del contrato anterior, se prevé que los trabajos se retomen en el primer trimestre de 2026.