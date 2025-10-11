El Consell y Holidu acuerdan crear un sello de calidad que garantice que solo puedan anunciarse inmuebles legales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Holidu han acordado la creación de un sello de calidad que garantice que solo puedan anunciarse inmuebles legales.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que ha acordado junto con la empresa de alquiler vacacional Holidu introducir un nuevo sello de calidad para garantizar que solo las propiedades que cumplen con toda la normativa y cuenten con licencia turística se incluyan en la cartera propia de la plataforma.

En virtud de este acuerdo, Holidu ofrecerá exclusivamente alojamientos que cumplan con los requisitos regulatorios locales y muestren claramente un número de licencia válido. La iniciativa se ha anunciado durante un evento de sensibilización para socios de Holidu, celebrado este sábado en la Bodega Santa Catalina de Sencelles, Mallorca.

Esta es la segunda gran colaboración entre el Consell y las plataformas de reservas, lo que refuerza su compromiso conjunto para combatir el alquiler turístico ilegal en toda la isla.

Como parte del acuerdo, el Consell no estará obligado a proporcionar a Holidu una lista de propiedades que no cumplen con los requisitos legales. Desde Holidu han garantizado que su cartera propia ya cumple plenamente con los requisitos legales y que cada propiedad se verifica antes de su publicación. Si algún anuncio futuro carece de un número de licencia válido, se eliminará inmediatamente de la plataforma.

Esta medida representa una decisión decisiva y sin precedentes destinada a garantizar que los alquileres vacacionales operen dentro del marco legal, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de la isla y mejorando la calidad de vida de los residentes.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su compromiso en la lucha contra la oferta ilegal y ha asegurado que "este es el paso definitivo para erradicarla, no habrá tregua". "Este acuerdo con Holidu demuestra que la colaboración público-privada es el camino para proteger el modelo turístico de Mallorca, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de todos los residentes de la isla".

En esta línea, Rodríguez ha añadido que "el estricto requisito de que los alojamientos cuenten con licencia completa es una medida necesaria que promueve la armonía en la isla, beneficiando tanto a la población local como a los usuarios de la plataforma".

La directora de Holidu para Baleares, Elena Short, ha destacado el liderazgo de la empresa en esta iniciativa. "En Holidu, nos enorgullece ser la primera plataforma de alquiler vacacional en Mallorca que garantiza que nuestra cartera se compone exclusivamente de propiedades con licencia completa", ha expresado, destacando que "esta medida protege tanto a huéspedes como a anfitriones, a la vez que apoya la sostenibilidad a largo plazo de la isla y la calidad de vida de sus residentes". "Además", ha añadido, "ayuda a prevenir la sobreexplotación turística y garantiza que los ingresos lleguen a anfitriones responsables que cumplen la ley y pagan sus impuestos".