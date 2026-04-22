El Consell invierte 424.000 euros en la construcción de un pozo de agua potable en Binissalem

Inauguración de un nuevo pozo de agua en Binissalem. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha invertido 424.000 euros en la construcción de un pozo de agua potable en la localidad de Binissalem, que permitirá extraer 700 toneladas de agua diarias.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el nuevo pozo, inaugurado este miércoles, está situado junto al campo de fútbol de Ca n'Arabí y cuenta con una profundidad de 250 metros. La actuación se ha completado con la instalación de una nueva bomba hidráulica y un sistema de control.

Esta inversión ha sido financiada con fondos del Plan de Obras y Servicios (POS) y del Pacto por el Agua, que también ha permitido la adquisición de una bomba de agua por valor de 55.000 euros para otro pozo del municipio.

En concreto, el Consell ha aportado 275.000 euros a cargo del Pacto por el Agua, que se suman a otros 203.000 euros del Plan de Obras y Servicios.

A la inauguración han asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, acompañados por el alcalde de Binissalem, Víctor Martí.

Durante la visita, el alcalde ha explicado otros proyectos financiados a través del Plan de Obras y Servicios en el municipio, como la mejora del pavimento de algunas calles y caminos, con un importe de 364.000 euros; la reforma interior y estructural del albergue de Ca n'Arabí, por 48.239 euros; y la adecuación de la finca de Can Figuera, con un presupuesto de 56.000 euros.

Por su parte, Galmés ha asegurado que el nuevo pozo es una infraestructura "esencial" para la localidad debido al aumento del consumo de agua en los últimos años.

Durante el recorrido, la delegación también ha visitado el edificio del 'celler del Rei', donde se ha restaurado el patio exterior con un presupuesto de 152.000 euros.

Este edificio, que antiguamente albergaba la escuela de Ses Nines, es la sede de la Denominación de Origen Binissalem, donde el presidente y la consellera han mantenido un encuentro con el presidente de la DO.

Por último, el presidente del Consell y los representantes municipales se han reunido en la sede del Ayuntamiento, donde han repasado las subvenciones otorgadas por el gobierno insular, que ascienden a 5,7 millones de euros.

Durante el encuentro también han destacado la inversión de 3,7 millones de euros para el nuevo vial cívico que enlaza la localidad con Inca, así como la partida de 700.000 euros del Plan de Obras y Servicios, entre otras actuaciones.