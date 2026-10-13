El Consell de Mallorca abre las inscripciones para la segunda edición del Camino de Santiago para jóvenes

Jóvenes participantes de la primera edición de la Ruta Jacobea, organizada por el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este miércoles las preinscripciones para la segunda edición de la Ruta Jacobea, que permitirá a jóvenes mallorquines de entre 18 y 30 años recorrer una parte del Camino de Santiago y disfrutar de una experiencia de convivencia, naturaleza y superación personal.

La institución insular ha señalado este martes en un comunicado que la actividad se volverá a realizar este año con cuatro salidas previstas en noviembre. En total se ofrecerán 132 plazas, distribuidas en cuatro turnos de 33 participantes cada uno.

Los peregrinos podrán disfrutar de un viaje de siete días y seis noches para recorrer aproximadamente 114 kilómetros del Camino Francés hasta Santiago de Compostela.

Las preinscripciones estarán abiertas del 14 al 19 de octubre. Los interesados podrán presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Consell de Mallorca, accesible también desde la web de Juventud.

Para participar, los jóvenes deben residir en Mallorca, tener entre 18 y 30 años, disponer de un certificado de residencia para viajes vigente y contar con las condiciones físicas adecuadas para completar el recorrido. Las plazas se adjudicarán mediante un sorteo público entre todos los que cumplan los requisitos.

El Consell de Mallorca financiará el 70 por ciento del coste total de la actividad, de manera que el precio será de 202,50 euros por participante.

CUATRO SALIDAS EN NOVIEMBRE

Esta segunda edición de la Ruta Jacobea contará con cuatro turnos. Serán del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 28 de noviembre.

Cada grupo realizará cinco etapas del Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela. El recorrido comenzará con la etapa de Sarria a Portomarín (22,2 kilómetros) y continuará por Palas de Rei, Arzúa y O Pedrouzo, hasta llegar a la capital gallega.

Durante las cinco jornadas de camino, los participantes recorrerán distancias de entre 19 y 29 kilómetros diarios. Los grupos estarán supervisados por un guía oficial del Camino de Santiago. El itinerario, de dificulta media-alta, está pensado para personas con una buena preparación física.

El programa incluye los vuelos de ida y vuelta desde Palma, los traslados en autobús, el transporte del equipaje durante las etapas, el alojamiento en albergues, la pensión completa, el acompañamiento de guías y los seguros correspondientes.

La Ruta Jacobea combina la actividad física con el conocimiento del patrimonio cultural y natural del Camino de Santiago, al mismo tiempo que ofrece a los jóvenes la oportunidad de compartir experiencias y participar en una actividad que fomenta la convivencia, el compañerismo y el esfuerzo personal.