El Consell de Mallorca se aproximará a las 1.500 plazas públicas en residencias antes de 2031

Archivo - Eficicio de las Hermanitas de los Pobres - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca aumentará la red de residencias públicas hasta rondar las 1.500 plazas antes de 2031, al incrementar un 73% las cerca de 850 de las que disponía en 2023.

Estas son algunas de las cifras que ha aportado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa ofrecida este martes para hacer un balance del trabajo realizado durante la legislatura en esta materia.

El representante insular ha señalado que este crecimiento es un "salto histórico", puesto que es la "mayor ampliación" de plazas públicas en las residencias del Consell.

Entre las actuaciones desarrolladas para alcanzar este incremento ha destacado la compra del edificio de las Germanetes dels Pobres de Palma, la apertura de la residencia Miquel Mir de Inca, las obras de reforma de la Bonanova, la ampliación de la Llar d'Ancians o el traspaso de la residencia de Muro.

A eso habría que sumar otras 300 plazas de residencias que se encuentran en proceso de construcción, como la de Sant Llorenç des Cardassar --60 plazas--, Son Martorell y Bunyola --con 120 plazas cada una--.