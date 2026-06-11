El Consell de Mallorca aprueba una moción de MÉS para colgar la bandera Lgtbi en la fachada el Día del Orgullo

Archivo - Foto de archivo. La fachada del Consell de Mallorca despliega la bandera LGTBI por el Día del Orgullo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción de MÉS per Mallorca para que la institución insular cuelgue en su fachada la bandera Lgtbi con motivo del Día Internacional del Orgullo.

La iniciativa ha salido adelante en el pleno de este jueves con los votos a favor de MÉS, PSIB y El PI, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Según ha destacado la formación ecosoberanista en una nota de prensa, la moción obliga al gobierno insular a exhibir la bandera Lgtbi en la fachada el próximo 28 de junio y reafirma el compromiso del Consell con la defensa de los derechos, libertades y la igualdad de las personas Lgtbi.

Durante la defensa de la iniciativa, la consellera insular de MÉS Rosa Cursach ha subrayado que las instituciones públicas "no pueden mantener una actitud pasiva o equidistante ante los ataques a los derechos del colectivo".

"La defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la integridad de las personas no es una cuestión partidista, sino una obligación democrática", ha reivindicado, a la vez que ha lamentado el "retroceso" en los últimos años en la defensa de los derechos de este colectivo.

La formación ha remarcado la necesidad de reforzar las políticas de sensibilización, educación y prevención de la Lgtbifobia, especialmente entre la población joven.

"Mallorca ha sido históricamente una tierra abierta, diversa y plural. Esta diversidad forma parte de nuestra identidad colectiva y las instituciones tienen el deber de protegerla ante cualquier intento de retroceso", ha concluido Cursach.

MÉS per Mallorca ha considerado "especialmente significativo" que el PP se haya abstenido ante una iniciativa destinada a defender la igualdad y la dignidad de las personas Lgtbi. Así, ha instado al equipo de gobierno a cumplir "sin dilaciones" el acuerdo del pleno.