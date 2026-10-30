El Consell de Mallorca aprueba las obras de mejora de seguridad del túnel de sa Mola, en el puerto de Sóller

Una de las bocas del túnel de sa Mola. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado el proyecto definitivo de las obras de mejora de la seguridad del túnel de sa Mola, en el puerto de Sóller, que cuentan con un presupuesto de siete millones de euros y que permitirán reparar el deterioro de la infraestructura y adaptarla a los actuales requisitos de seguridad.

La institución insular ha señalado en un comunicado que la licitación se abrirá este sábado. Se prevé que las obras se inicien en el primer trimestre de 2027 y tengan un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los trabajos se suspenderán del 1 de junio al 30 de septiembre para no agravar la intensidad del tráfico en la zona durante la temporada alta, por lo que el tiempo efectivo de trabajo será de alrededor de 11 meses.

El túnel de sa Mola es una infraestructura interurbana de casi 1,3 kilómetros de longitud, situada en la carretera de Sóller (Ma-11). Este paso suporta una intensidad media diaria de unos 4.000 vehículos diarios en cada carril y presenta signos de deterioro.

Por ello, los técnicos del Consell de Mallorca han decidido que es necesario desarrollar actuaciones para preservar la integridad de la infraestructura mediante trabajos de rehabilitación que garanticen la seguridad de los usuarios. Asimismo, se aprovechará la intervención para actualizar las instalaciones y los servicios.

La institución prevé cortes parciales y no descarta cierres puntuales de todos los carriles. En caso de que se interrumpa la circulación por el túnel, el tráfico entre el pueblo y el puerto se desviaría por la antigua carretera de acceso al puerto de Sóller (Ma-11B).

ACTUACIONES PREVISTAS

Los técnicos del Consell han previsto varias actuaciones, como la eliminación del revestimiento actual y la aplicación de uno nuevo en las zonas donde sea necesario reparar grietas. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización para evitar que las filtraciones de agua dañen las instalaciones.

Además, está prevista la reposición de los paneles decorativos y los elementos de protección del interior del túnel, la renovación del firme y la sustitución de la señalización para adaptarla a la normativa vigente.

Durante la fase de estudio del proyecto, los técnicos han observado que muchas de las instalaciones requieren una actualización para cumplir los requisitos de la normativa de evacuación. Por este motivo, se ha programado un conjunto de actuaciones en las instalaciones.

Entre ellas, se encuentra la adecuación de las instalaciones eléctricas, la mejora del sistema de ventilación y control ambiental, la sustitución del sistema de iluminación y alumbrado de emergencia por tecnología LED, la sustitución del sistema de detección lineal de incendios o la renovación de los semáforos y de la señalización variable obsoleta.

El proyecto incluye la modificación de la geometría de la barrera de protección del apartadero para reducir las consecuencias de una colisión para los ocupantes.

Asimismo, se optimizará el drenaje del firme y se actuará para reducir el impacto acústico provocado por el paso de los vehículos en las proximidades de las bocas del túnel de sa Mola.