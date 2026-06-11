El Consell de Mallorca aprueba por unanimidad recuperar la carretera de Manacor y ahorrarse millones de euros

Archivo - Tramo II entre carretera de Manacor y rotonda Son Ferriol - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad recuperar la carretera de Manacor, que supondrá un ahorro estimado, dependiendo de las fluctuaciones de la economía, de entre 141 y 267 millones de euros.

El pleno de la institución insular, con el visto bueno de todos los grupos políticos --Vox inicialmente se había abstenido, pero ha cambiado el sentido de su voto--, ha dado luz verde a una modificación de crédito para pagar 118 millones de euros a la concesionaria.

De este modo, el Consell ejecutará la resolución anticipada del contrato --algo que estaba previsto en el mismo-- y recuperará la carretera de Manacor, cuya concesión vencía en 2042.

La institución se ahorrará entre 141 y 267 millones de euros. El cálculo sale de los cerca de 400 millones de euros que dejará de pagar --entre 20 y 30 millones anuales-- menos el coste que supondrá la finalización del contrato y las variaciones del IPC.

El conseller insular de Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha defendido la medida en el pleno alegando que era una cuestión "primordial" para su departamento.

Si no hubiesen ejecutado la resolución anticipada que preveía el contrato y permitir el citado ahorro millonario, ha considerado, se podría estar hablando de un caso de malversación de fondos públicos. "Y eso no lo quiere nadie", ha apostillado.

Rubio se ha comprometido a organizar una reunión con los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Consell de Mallorca para explicarles en profundidad los pasos a seguir a partir de ahora.

Una vez aprobado el inicio de este procedimiento contractual, la empresa concesionaria dispone de diez días para formular las alegaciones que considere pertinentes.