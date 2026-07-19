El Consell de Mallorca automatiza la gestión del registro general con una plataforma tecnológica

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha implantado una plataforma tecnológica que permitirá la automatización robótica de procesos administrativos en el registro general.

Uno de los primeros proyectos donde se ha implementado esta robotización es en la lectura de los registros de la oficina de registro virtual (ORVE), que automatiza la llegada de los registros, la extracción de documentos y metadatos y los incorpora automáticamente al sistema corporativo de registro Seres, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Así, el robot informático recibe toda la información, la analiza y la clasifica, restando trabajo a los empleados públicos. Los principales beneficios son que se automatizan tareas repetitivas, se reduce el riesgo de errores humanos, una mayor trazabilidad de los expedientes, se estandarizan los procesos y el servicio es mucho más eficiente. El robot asume las tareas mecánicas, mientras que los trabajadores siguen aportando el criterio técnico necesario a la hora de revisar, clasificar y validar los expedientes.

Las primeras estimaciones indican un ahorro aproximado de 3.521 horas anuales de trabajo administrativo, equivalente a la dedicación de 2,2 personas a jornada completa, tiempo que puede dedicarse a mejorar la atención ciudadana y a tareas que requieren una responsabilidad y especialización mayor.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha explicado que estos proyectos "comparten una misma filosofía", que es utilizar la tecnología para "simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el trabajo de los empleados públicos", para que puedan "dedicar más tiempo a aquello que realmente aporta valor a la ciudadanía".

Así, el objetivo es reducir la burocracia, eliminar tareas manuales repetitivas y destinar más tiempo de los empleados públicos a actividades que "requieren una mayor especialización y a la atención directa a la ciudadanía".

"La tecnología no sustituye a las personas, las ayuda a trabajar mejor, reduciendo burocracia, mejorando la calidad de los procesos y ofreciendo un servicio público más ágil, eficiente y transparente", han apuntado.

Este proyecto sigue la línea del Consell de Mallorca de automatizar los procesos administrativos de la institución. Una línea de trabajo marcada en esta legislatura, con el objetivo de conseguir una administración "más eficiente" y que "dé una respuesta más adecuada a los ciudadanos".