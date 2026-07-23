El Consell de Mallorca cede apartamentos para alojar a más de 40 guardias civiles de refuerzo durante el verano

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez (i), el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (c), y el jefe de personal de la Guardia Civil, el comandante David Navarro (d). - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cedido de forma temporal y gratuita 21 apartamentos dobles para alojar hasta 42 agentes de la Guardia Civil que este verano se desplazarán a la isla para reforzar la seguridad.

Son alojamientos ubicados en uno de los pabellones de las Germanetes que se han puesto a disposición de las asociaciones profesionales AEGC, Jucil y Augc, ha informado la institución insular en un comunicado.

En estos 21 apartamentos, que en el futuro estarán reservados para personas con discapacidad en riesgo de exclusión social, se podrán alojar un máximo de 42 guardias civiles que se desplacen este verano a Mallorca para realizar tareas de seguridad.

Están disponibles de manera inmediata y podrán utilizarse hasta el 30 de septiembre, con la posibilidad de ampliar su uso durante un mes más en función de las necesidades.

El reparto de los 21 apartamentos se acordará entre las tres asociaciones profesionales, que serán las encargadas de seleccionar a los agentes que se alojarán en ellos de acuerdo con sus necesidades.

De este modo, el Consell pretende ofrecer una respuesta inmediata a los problemas de acceso a la vivienda que, como sucede también con otros colectivos profesionales y sociales, se enfrentan a los agentes procedentes de otros territorios.

"Ante un problema real que el Gobierno de España no ha resuelto de manera suficiente, el Consell de Mallorca no mira hacia otro lado, sino que aporta una solución concreta e inmediata. No podemos permitir que la falta de alojamiento sea un obstáculo para que Mallorca disponga de los efectivos de seguridad que necesita durante los meses de verano, ha reivindicado el presidente insular, Llorenç Galmés.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha puesto en valor el trabajo realizado por su departamento para que este espacio pueda estar disponible "de manera inmediata".

Se trata de un uso "estrictamente temporal y plenamente compatible" con el proyecto 'Ca Meva', que se desarrolla en el citado pabellón y que ofrece un entorno residencial a personas con discapacidad en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa, ha garantizado Sánchez, "continúa avanzando y se pondrá en marcha a finales de año, como estaba previsto".

En la presentación de esta iniciativa, que ha tenido lugar la mañana de este jueves, Galmés y Sánchez han estado acompañados por el jefe de personal de la Guardia Civil, David Navarro, y representantes de las tres asociaciones profesionales beneficiadas.