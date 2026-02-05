El Consell de Mallorca cede al Ayuntamiento de Palma parte del parque de las Vías para ubicar el futuro jardín botánico- EUROPA PRESS

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma han formalizado la cesión gratuita de parte del parque de las Vías, ubicado junto a la Vía de Cintura, para ubicar el futuro jardín botánico de la ciudad.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, han cerrado el acuerdo este jueves, que deberá ahora pasar por el pleno de la institución insular y por un periodo de información pública.

Se trata de un terreno de 13.005 metros cuadrados de superficie delimitada por la Vía de Cintura, la carretera de Inca, las vías del tren y el torrente de Barberà. Fruto de una expropiación, es propiedad del Consell de Mallorca desde 1989 y, hasta ahora, no se le había dado uso alguno.

Esta zona del jardín botánico, que se completará con otra en las Cases del Retiro del Castell de Bellver, tendrá un total de 31.543 metros cuadrados.

En ella se prevé crear un espacio que tenga representación de los cinco tipos de bosques mediterráneos existentes en el mundo, los de la cuenca mediterránea --propios del sur de Europa, del norte de África y de Oriente Próximo--, los de California, los del centro de Chile, los del sudoeste de Australia y los de la zona occidental de Sudáfrica.

Además, la intención del Ayuntamiento es dotar a esta parcela con diversos equipamientos públicos como un auditorio, departamentos del Banco de Germoplasma, un herbario, salas de exposiciones y oficinas.

Más allá de la cesión de la propiedad del citado terreno, el Consell de Mallorca permitirá que el Ayuntamiento use el puente que atraviesa la Vía de Cintura.

UN PASO MÁS EN LA "TRANSFORMACIÓN" DE PALMA

El alcalde de Palma ha celebrado un acuerdo que ha considerado que supone "un paso más en la transformación de la ciudad" mediante un proyecto "referente en sostenibilidad, ciencia y cultura".

"Es un proyecto de regeneración urbana que no es pensando en hoy sino en un futuro a medio y largo plazo", ha subrayado Martínez.

Para que sea una realidad tangible, ha detallado, todavía tiene que realizarse el correspondiente concurso de ideas, que será el que marque tanto los plazos como el coste definitivo del futuro jardín botánico.

El Ayuntamiento, ha asegurado, ya está trabajando en el pliego de condiciones para el concurso de ideas y su intención es tenerlo listo para el próximo mes de junio y resuelto antes de que finalice el año.

Una vez se haya seleccionado el proyecto ganador se iniciarán los trámites para licitar las obras, un procedimiento que se prevé que se realice a lo largo de 2027.

Galmés, por su parte, ha reafirmado la intención del Consell de trabajar "como el ayuntamiento de los ayuntamientos" y ayudar a las administraciones locales en aspectos técnicos, económicos y materiales.

"El jardín botánico es un proyecto muy importante de la legislatura y una reivindicación histórica de todos los ciudadanos de la capital, pero del que además se beneficiarán todos los mallorquines", ha apuntado. La institución insular, ha adelantado, formará parte del patronato encargado de gestionar el futuro "pulmón verde" de Palma.

VARIAS CHABOLAS EN EL TERRENO

Martínez, preguntado por la respuesta que se le dará a las personas que viven en varias chabolas instaladas en el parque de las Vías, se ha limitado a decir que tomarán una decisión una vez necesiten disponer del terreno.

"Las soluciones definitivas en temas concretos las daremos en el momento en el que sea necesario tener la disposición efectiva de los terrenos, entonces se darán los pasos adecuados", ha garantizado.

De cualquier modo, ha incidido, los servicios sociales municipales e insulares están a disposición de estas personas para poner a su alcance otras alternativas.