El Consell de Mallorca cierra 2025 con máximos históricos en horas de atención, recursos y personas acompañadas

El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha cerrado 2025 con máximos históricos en horas de atención, recursos y personas acompañadas.

Estas cifras, ha indicado la institución insular en un comunicado, han sido posible gracias a un conjunto de medidas para reforzar la atención a las personas más vulnerables y consolidar un sistema público "más próximo, coordinado y eficaz".

"2025 ha sido un año clave para consolidar un modelo de servicios sociales que pone a las personas en el centro, con más recursos, más profesionales y una planificación que permite pasar de la urgencia a la estabilidad. Cada euro invertido tiene una repercusión directa en la mejora de la atención y en la calidad de vida de las personas más vulnerables", ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Una de las cuestiones conseguidas durante el año pasado fue la ampliación del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) mediante un nuevo convenio con el Govern, dotado con 13,6 millones de euros.

Este acuerdo garantiza el incremento del servicio hasta las 18.400 horas mensuales y permitirá alcanzar 654.000 horas de atención hasta 2028, llegando a personas usuarias de 37 municipios de Mallorca.

En el ámbito de la discapacidad, el IMAS ha creado el Servicio de Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual y alteraciones de la conducta (SAI-DIC), que ofrece apoyos profesionales en el entorno habitual de las personas usuarias y sus familias con el objetivo de mejorar su autonomía, bienestar y continuidad asistencial.

Durante el año recién finalizado también se ha impulsado la colaboración con los ayuntamientos para sostener la red de servicios sociales en todo el territorio.

Por un lado, el Consell ha activado una línea específica de tres millones de euros para financiar gastos de funcionamiento de residencias municipales, con vocación de continuidad, una medida que repercute directamente en el mantenimiento y refuerzo de hasta 256 plazas residenciales y en la mejora de la calidad asistencial.

A este apoyo se suma el Plan de Prestaciones Básicas 2025-2027, que destina 27 millones de euros en el periodo, lo que supone un incremento cercano al 20% respecto al marco anterior.

En el ámbito de las personas mayores, 2025 ha marcado el inicio de una nueva etapa en las Germanetes dels Pobres, cuyas 60 plazas actuales pasan a formar parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia. La compra del inmueble por 11 millones de euros se formalizó el 25 de junio de 2024 y el objetivo es convertirlo en un centro sociosanitario de referencia.

Paralelamente, el IMAS ha dado un impulso a la modernización de las residencias públicas con la reapertura de la residencia Miquel Mir tras su reforma; el inicio de las obras de reforma de la octava planta de La Bonanova; o el comienzo de las de reforma integral del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma.

En materia de inclusión social, el IMAS ha reforzado en 2025 el Plan de Contingencia de Invierno para la atención a personas sin hogar. El dispositivo ha incorporado refuerzos de plazas, coordinación con entidades y servicios municipales, y equipos de intervención y seguimiento para asegurar una respuesta rápida y continuada, especialmente en los episodios de descenso de temperaturas.

Además, el IMAS ha reforzado las políticas de inclusión residencial para avanzar de la emergencia a la estabilidad, impulsando itinerarios de inserción y herramientas eficaces como el programa 'Housing First', con la incorporación de nuevas viviendas orientadas a reducir listas de espera y consolidar procesos de recuperación personal y autonomía.