El Consell de Mallorca cierra la temporada de 'Juegos deportivos escolares' con más de 12.000 participantes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha finalizado la temporada de 'Juegos deportivos escolares' 2025-2026 con la participación de 12.735 niños en 14 modalidades y 39 pueblos.

El polideportivo municipal de Campos ha acogido este sábado el cierre de la temporada de baloncesto, un deporte que se consolida en el ámbito no federado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el regidor de Deportes del Ayuntamiento de Campos, Jaume Vidal, han asistido a la jornada para apoyar a las escuelas deportivas que participan en este deporte.

Galmés ha destacado que en el Consell creen en el deporte como una herramienta fundamental para la formación integral de las personas y la construcción de una sociedad más saludable, inclusiva y participativa.

Por ello, ha añadido, se impulsan programas deportivos no federados que faciliten el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía, independientemente de su edad, nivel competitivo o condición económica.

Bestard, por su parte, ha valorado que el Consell hace una apuesta por el deporte más lúdico y social, a modo de aprendizaje y crecimiento de los niños. "Al final sacar buenos resultados es importante, pero crecer practicando ejercicio lo es más", ha indicado.

En Campos han tomado parte en la jornada casi 400 deportistas, jóvenes jugadores de las categorías de iniciación de unos 20 clubes mallorquines. Los encuentros tienen como objetivo que las escuelas y las entidades deportivas puedan reunirse para practicar con otros equipos.

FOMENTO DE VALORES POR ENCIMA DE LA COMPETICIÓN

Los 'Juegos deportivos escolares' del Consell de Mallorca cumplen 16 años desde su fundación el 2009. La institución puso en marcha los circuitos de deporte escolar no federado a raíz de la demanda de las entidades deportivas en pro de un deporte no federado donde el juego, el hábito y los valores adquiridos son el principal reclamo.

Actualmente, se promueven hasta 15 modalidades deportivas como atletismo y atletismo de cross, baloncesto, ajedrez, fútbol, gimnasia artística y rítmica, natación sincronizada, pádel, patinaje artístico, tenis y tenis mesa.

Este año, además, se ha estrenado un ambicioso circuito de ciclismo y fiestas de kárate en colaboración con las federaciones respectivas, que bajo el título de 'Creemos en el deporte', promueve diez carreras y cuatro grandes jornadas, donde los jóvenes no federados pueden participar.