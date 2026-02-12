El Consell de Mallorca conmemorará este domingo la primera lectura pública de 'La Balanguera' de Joan Alcover

El Consell conmemorará la primera lectura pública de 'La Balanguera' de Joan Alcover con un acto este domingo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca conmemorará este domingo la primera lectura pública de 'La Balanguera', el poema de Joan Alcover que en 1996 fue declarado himno de Mallorca.

El acto, que se celebrará en el Gran Hotel de Palma a las 11.00 horas, coincide con el día y lugar en que el poeta recitó el texto por primera vez en público, el 15 de febrero de 1903, según ha informado la institución insular.

Esta conmemoración será el pistoletazo de salida del año en que se celebra el centenario de la muerte de Joan Alcover y busca, según el Consell, poner en valor la trascendencia cultural de un poema que es uno de los símbolos más reconocidos de la isla.

En el acto participará la especialista en Alcover y coordinadora del centenario, Maria Antònia Perelló, y la lectura del poema correrá a cargo de Josep Lluís Pol. También actuará el Cor Juvenil del Teatre Principal, que interpretará 'La Balanguera'.

La institución insular ha resaltado que 'La Balanguera' representa la figura de la tejedora del tiempo, metáfora de la continuidad de la vida.

Alcover transformó un antiguo canto popular en un poema de una fuerza simbólica extraordinaria, capaz de enlazar pasado y futuro y de proyectar una mirada moderna sobre la identidad mallorquina, han añadido.