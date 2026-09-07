El Consell de Mallorca convoca la octava edición de un certamen de fotografía sobre la Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, con los ganadores del VII Certamen de Fotografía. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado la octava edición del Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial, con el objetivo de promover y dar a conocer los valores paisajísticos, patrimoniales y culturales de este paisaje.

La institución insular ha señalado en un comunicado que el certamen, que se lleva a cabo con la Asociación de Fotografía de Naturaleza de Baleares, está dotado con 5.600 euros, repartidos en 12 premios.

La participación es libre y gratuita y está abierta a todas las personas mayores de edad, tanto profesionales como aficionadas, autoras de las imágenes presentadas. El principal requisito es que las imágenes tengan como protagonista algún elemento identificativo de la Serra de Tramuntana.

Cada participante puede presentar tres fotografías por categoría, con un máximo de seis en total. Las imágenes deberán ir acompañadas de una leyenda o descripción y deben presentarse a través del portal digital entre este lunes y el 30 de septiembre.

El certamen se estructura en cuatro categorías que recogen diferentes aspectos de los valores que definen la Serra de Tramuntana como paisaje de valor universal excepcional para la Unesco.

Para garantizar la confidencialidad y el anonimato del proceso de valoración, las fotografías deberán presentarse sin incluir ninguna referencia que permita identificar su autoría.

La categoría 'Distintivo' incluye fotografías de productos, servicios o establecimientos acreditados con este sello; la de 'Elementos patrimoniales' está dedicada a las construcciones de piedra en seco, 'marges', caminos empedrados, torres y posesiones, entre otros; mientras que la categoría 'Hidráulica tradicional' pone el foco en la gestión del agua, como acequias, albercas, aljibes o canales; y, finalmente, la de 'Experiencias' recoge fotografías de manifestaciones culturales y deportivas.

Según el Consell, el certamen se ha consolidado como una herramienta de difusión y sensibilización sobre los valores de la Serra.

El conseller de Presidencia y vicepresidente del Consorcio Serra de Tramuntana, Toni Fuster, ha sostenido que "cada fotografía contribuye a construir un relato colectivo sobre la Serra" y a hacer visible su patrimonio .