El Consell de Mallorca convoca las subvenciones de sostenibilidad turística de 2027, dotadas con un millón de euros

Archivo - El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Turismo y a través de la Dirección Insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, ha publicado recientemente en el BOIB la convocatoria de las subvenciones de sostenibilidad turística de 2027 para entidades locales, dotadas por primera vez con un millón de euros.

El sistema de concesión anticipada permite que los entes locales conozcan los importes asignados antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2027, con el objetivo de facilitar la planificación de las actuaciones subvencionadas, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

La convocatoria de 2027 prevé nueve líneas subvencionables vinculadas a la sostenibilidad turística, la preservación del patrimonio, la accesibilidad, la movilidad sostenible y la distribución territorial de la actividad turística.

Las nueve líneas subvencionables se han adaptado a la Agenda 2030 y van desde una línea de Patrimonio e identidad a la de Rutas culturales y desconcentración turística como la de Redistribución turística y movilidad sostenible, entre otros.

Con esta convocatoria, el Consell de Mallorca quiere dotar a los municipios de más recursos y herramientas para desarrollar proyectos adaptados a sus necesidades y características, a la vez que refuerza el trabajo conjunto entre la institución insular y las corporaciones locales.

Los municipios disponen hasta el próximo 20 de noviembre para presentar sus solicitudes. Hay que destacar que todos los proyectos y las actividades subvencionadas se tendrán que desarrollar durante el periodo comprendido del 1 de enero a 30 de junio de 2027.