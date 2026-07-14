El Consell de Mallorca destina más de 60.000 euros a limpiar la Comuna de Bunyola para reducir el riesgo de incendios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado una partida de 60.000 euros a trabajos de limpieza en la Comuna de Bunyola como parte de una serie de actuaciones destinadas a reducir el riesgo de incendios en la Serra de Tramuntana.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, estas actuaciones forman parte de un proyecto de saneamiento forestal dotado con 1,8 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que prevé intervenir en más de 140 hectáreas de 18 municipios de esta zona de Mallorca.

Bunyola es la tercera localidad en la que se ejecutan estos trabajos, después de Alaró y Valldemossa. El calendario de ejecución se prolongará hasta el verano de 2027, con una implantación progresiva en los distintos municipios.

El Consell ha explicado que las zonas de actuación se han seleccionado de acuerdo con criterios técnicos, priorizando aquellos espacios con mayor riesgo de incendio forestal, especialmente áreas con elevada carga vegetal y entornos próximos a carreteras y caminos.

Los trabajos incluyen actuaciones de selvicultura preventiva, eliminación de vegetación seca, reducción del combustible forestal y limpieza de franjas de seguridad en los márgenes de carreteras y caminos.

Durante una visita institucional a Bunyola este martes, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha advertido de la situación de alerta por las altas temperaturas y la falta de lluvia, factores que incrementan el riesgo de incendio, y ha destacado el saneamiento forestal como una herramienta "fundamental" para reducir este peligro.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado el uso del ITS como herramienta para financiar proyectos destinados a los residentes de las Islas y ha asegurado que el turismo puede ser un "aliado" para financiar la conservación y el saneamiento del territorio.