El Consell de Mallorca destinará 150.000 euros al mantenimiento de 'gegants' y 'caparrots'

Un 'gegant' desfila por una calle del centro de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado una subvención dotada con 150.000 euros dirigida a que los municipios de la isla sufraguen las tareas de mantenimiento de sus correspondientes 'gegants' y 'caparrots'.

Cada uno de los ayuntamientos podrá optar a un máximo de 5.000 euros siempre que las actuaciones subvencionables se hayan realizado entre el 1 de julio de 2024 y el pasado 30 de junio, ha informado la institución insular en un comunicado.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la importancia de esta convocatoria de ayudas, que es la primera vez que se lanza, como una herramienta para preservar el patrimonio cultural de Mallorca.

"Estas actuaciones refuerzan el compromiso del Consell de Mallorca con la cultura popular y con los ayuntamientos, que son los pilares fundamentales de la dinamización cultural en cada pueblo", ha subrayado.

El objetivo de las ayudas es preservar la cultura festiva de cada municipio y conservar elementos tradicionales que forman parte de la identidad colectiva de la isla.

En ese sentido, el Consell de Mallorca busca ayudar a los ayuntamientos en el desarrollo, mantenimiento y promoción de todas aquellas actividades relacionadas con su patrimonio festivo, dentro de las cuales se incluyen los 'gegants', los 'caparrots' o los 'dimonis'.

Las actuaciones que pueden acogerse a la convocatoria incluyen reparaciones y mantenimiento de los elementos festivos, limpieza de vestuario y accesorios, transporte, acompañamiento musical, servicios técnicos y pirotecnia utilizada en las fiestas tradicionales por las 'colles de dimonis'.

Las solicitudes deben presentarse en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y a través del registro electrónico del Consell de Mallorca.