El Consell de Mallorca destinará 2,5 millones de euros en la restauración de 35 molinos históricos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará 2,5 millones de euros en la restauración de 35 municipios históricos repartidos en 19 municipios de la isla.

Las iniciativa, ha informado la institución insular en un comunicado, permitirá intervenir en 22 molinos de extracción de agua, 12 molinos harineros y un molino hidráulico.

Las ayudas, que se abonarán entre 2026 y 2027, proceden de una convocatoria plurianual financiada con el impuesto de turismo sostenible (ITS). Cubren el 75 % del coste de cada proyecto y el 25 % restante lo aporta cada propietario.

A los 2,5 millones se le sumarán unos 838.000 euros de inversión privada, de modo que el conjunto de las actuaciones alcanzará los 3,35 millones de euros.

De los 35 proyectos beneficiarios, 25 corresponden a particulares y entidades privadas, que suman 1,8 millones euros. Cinco son de empresas, con 365.901 euros, y los otros cinco son de ayuntamientos, con 324.951 euros.

Entre las actuaciones figuran las restauraciones del molino hidráulico de Cala Banyalbufar, el molino d'en Soler de Puigpunyent, el molino d'en Suau de Llubí, el molino de Can Seda de Lloseta y el molino dels Germans de Son Servera, además de otras intervenciones en molinos privados de toda Mallorca.

Las obras incluyen tanto la restauración de los elementos arquitectónicos como de la maquinaria histórica, y deberán ajustarse a los criterios de conservación patrimonial y al uso de materiales y técnicas tradicionales.

"LOS MOLINOS FORMAN PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD"

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han visitado este lunes el molino de Can Moreu, de titularidad privada, que recibirá 150.000 euros para su recuperación.

"Los molinos forman parte de nuestra identidad y del paisaje que queremos legar a las generaciones futuras", ha afirmado Galmés. Roca, por su parte, ha considerado que se trata de "una de las inversiones más importantes de los últimos años en la conservación del patrimonio molinero de Mallorca".

Por otro lado, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, ha asegurado que con esta inversión de fondos procedentes del ITS se "pone de manifiesto el compromiso de que el tributo turístico revierta de manera directa y tangible en beneficio de la sociedad".

"La restauración de estos molinos no es solo un ejemplo de colaboración interinstitucional y de corresponsabilidad con los propietarios particulares, sino también la constatación de que avanzamos hacia un modelo turístico de valor, regenerativo y respetuoso con el territorio, garantizando al mismo tiempo que la ciudadanía pueda disfrutar de este patrimonio", ha añadido.