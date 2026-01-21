El Consell de Mallorca destinará 255.000 euros a subvencionar eventos de "gran repercusión" social y cultural

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación de la última marcha de Lluc a Peu 2025. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto el plazo para solicitar subvenciones destinadas a financiar la organización de eventos de "gran repercusión" social y cultural en la isla, con una dotación económica total de 255.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar iniciativas que fomenten la acción comunitaria, la promoción social y la difusión de los valores del patrimonio cultural insular, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los proyectos subvencionados deben promover actividades de interés público y social que contribuyan a fortalecer la cohesión ciudadana, el desarrollo comunitario y familiar, así como los valores del civismo y la convivencia.

Asimismo, se priorizarán aquellos eventos que impulsen el conocimiento y el disfrute del patrimonio natural y cultural de Mallorca, fomenten la participación ciudadana mediante recursos socioculturales y promuevan la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

La convocatoria también previene el apoyo a iniciativas que favorezcan el crecimiento cultural desde el respeto a la diversidad de expresiones, el desarrollo del comercio y la economía circular, así como aquellas prácticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía mediante su participación activa.

Igualmente, se valorarán especialmente los proyectos orientados a la difusión y transmisión de los valoras culturales propios del territorio a través de la educación.

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días hábiles y finaliza el 10 de febrero de 2026, inclusive. Toda la información relativa a los requisitos, la documentación y el procedimiento de solicitud puede consultar en la sede electrónica del Consell de Mallorca.