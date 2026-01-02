El Consell de Mallorca destinará 3,6 millones de euros a la promoción deportiva en 2026

El Consell de Mallorca destinará 3,6 millones de euros a la promoción deportiva en 2026
Publicado: viernes, 2 enero 2026 12:17
PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará 3,6 millones de euros en 2026 a la promoción deportiva, entre otras cuestiones para La prescripción de deporte a diferentes colectivos de pacientes.

Se trata de una de las partidas del presupuesto del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, que cuenta con 10,7 millones de euros para gestionar las competencias en materia de fomento del deporte y de hábitos saludables entre la población.

Así, según ha señalado la institución insular este viernes, se incrementa la partida de servicios de promoción deportiva con 800.000 euros, hasta llegar a los 3,6 millones de euros, destinados a la prescripción de deporte a diferentes colectivos de pacientes.

Es una nueva línea de trabajo que apuesta por recomendar pautas deportivas terapéuticas o de rehabilitación a diferentes perfiles como los oncológicos o los cardíacos, entre otros.

Además, se contempla una nueva partida de 2 millones de euros procedentes de fondos propios que se destinarán a crear el canal de regatas de Alcúdia.

También han destacado el apoyo de Deportes del Consell de Mallorca a los clubes isleños que promueven el deporte base, con 840.000 euros de presupuesto, y el plan de patrocinios para fomentar los valores deportivos dirigido a los equipos que están en las categorías máximas, que cuentan anualmente con 625.000 euros.

Por último, el Consell apoya a las federaciones deportivas y a sus competiciones en las categorías base, hasta los 16 años.

El 2026 destinará 1,3 millones de euros, un 9 por ciento de incremento de esta subvención respecto a la temporada anterior, y un 25 por ciento más que el 2023, al inicio de la legislatura, lo que permite que más de 25.000 niños mallorquines practiquen deporte regularmente en 36 modalidades distintas.

