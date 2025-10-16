El Consell de Mallorca espera acabar las obras de la ruta senderista por el Llevant de Mallorca antes de 2026

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita las obras de la ruta senderista East Mallorca GR 226. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca prevé finalizar las obras para adecuar la ruta senderista East Mallorca GR 226, que unirá Cales de Mallorca con cala Mesquida, antes de que acabe 2025.

La institución insular ha fijado este plazo para concluir las actuaciones que ha visitado este jueves el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para conocer el itinerario de 100,48 kilómetros y que unirá cinco municipios de la comarca del Llevant.

En una nota de prensa, la institución insular ha apuntado que este nuevo itinerario es una apuesta por "aunar valores medioambientales" y un "turismo responsable", orientado hacia "una oferta de ocio de calidad".

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, así como el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, han acompañado a Galmés durante la visita al proyecto de la ruta de gran recorrido que discurrirá por los municipios de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera.

A la visita también han asistido los alcaldes de los cinco municipios por los que discurrirá la ruta senderista: la alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, y los alcaldes de Artà, Manolo Galán, de Son Servera, Jaume Servera, y de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, además de la regidora del Área de Recursos Humanos y Turismo del ayuntamiento de Manacor, Antònia Llodrà Brunet.

El jefe del Servicio de Medio Ambiente, Josep Antoni Aguiló, ha explicado a los asistentes las obras que ejecuta el Departamento de Medio Ambiente, con fondos de Turismo.

Galmés ha destacado durante el paseo que la East Mallorca GR 226 es "mucho más que una nueva ruta senderista", dado que es "un paso más" en la apuesta del Consell de Mallorca por "una isla sostenible", que "une naturaleza, patrimonio y un turismo responsable y respetuoso con el entorno a lo largo de todo el año".

Bestard, por su parte, ha resaltado la importancia que representa para Mallorca disponer de esta nueva ruta senderista, que ofrece a los amantes del excursionismo "un recorrido que facilita el contacto con el entorno natural y promueve la divulgación y concienciación de preservar el patrimonio cultural y paisajístico de los caminos que atraviesa".

Por último, Rodríguez ha hecho hincapié en la necesidad de contar con una propuesta que "fomenta la protección y preservación del medio natural", además del potencial para "promover e impulsar un turismo responsable y respetuoso con el entorno", ya que ha considerado que está "en línea" con lo que defiende el Consell de Mallorca en materia turística.

ITINERARIO DE LA RUTA EAST MALLORCA GR 226

La Ruta East Mallorca GR 226 tiene un recorrido total de 100,48 km, con un itinerario principal formado por cuatro etapas, que suman 89,62 km, y dos accesos de 10,86 km. Presenta un grado de dificultad "reducido" que la hace accesible para todos los públicos.

La Federación Balear de Montaña y Escalada ha otorgado el número de gran recorrido GR 226 a la Ruta East Mallorca, que se une a las otras dos grandes rutas senderistas promovidas y gestionadas por el Consell de Mallorca, que son la Ruta de 'Pedra en Sec' GR 221, que actualmente enlaza el Puerto de Andratx con el puerto de Pollença por la Sierra de Tramuntana, y la Ruta Artà-Lluc GR 222.

La implementación definitiva de estos tres proyectos senderistas supondrá una red de 585 km de senderos de gran recorrido en Mallorca.

El coste final de esta ruta asciende a los 915.000 euros, aportados por Turismo y el plazo de ejecución es de seis meses. Los trabajos y las obras de acondicionamiento de la ruta senderista del proyecto consisten en el desbroce de vegetación existente, el movimiento de tierras y nivelación de terrenos, la adecuación de drenajes, firmes y pavimentos, la colocación de barreras de seguridad en los tramos que transcurren por el lateral de carretera y la señalización horizontal y vertical.