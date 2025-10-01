El Consell de Mallorca estima que llegará a más de 50.000 alumnos con los talleres deportivos 'Suma't' en este curso

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, asiste a uno de los talleres de 'Suma't' sobre esgrima. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha los talleres de promoción deportiva del programa 'Suma't', con los que espera llegar a más de 50.000 estudiantes en casi 300 centros de Primaria y Secundaria, mediante 2.000 sesiones a lo largo de este curso educativo.

Los talleres, que se abren a la inscripción a través de la plataforma Gestib, son una herramienta pedagógica complementaria a las clases de Educación Física, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Este año, como novedad, el Consell introduce talleres como 'Esports alternatius', 'Iniciació a l'escalada', 'Menja amb cap' --promovido por la Unidad Física y de la Salud--, o uno de temática senderista con nuevas rutas, denominado 'A pas de GR'. Los más demandados el curso pasado fueron 'Tir amb fona', 'Ballam?', o los náuticos 'Navega a tota vela' y 'Bot dragó'.

El vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha comentado que 'Suma't' es "un programa de éxito" de la Dirección Insular de Deportes, que se ha consolidado en las aulas con "propuestas didácticas innovadoras.

De hecho, todos los talleres incluyen material de apoyo para el profesorado, de cara a prepararlos previamente y sesiones de entre 90 y 120 minutos.

"Este curso se potenciará el tiro con honda como un deporte que llegó a las aulas de la mano del Consell y se quiere potenciar la ruta de 'pedra en sec' con tramos del GR adaptados a la dificultad del grupo, que incluyan historia y deporte", ha detallado.

En 'Suma't' se dan a conocer una decena de modalidades de deportes poco practicados, como hockey, tiro con honda, piragua, voley playa o vela, mediante talleres basados en la transmisión de valores. También incluye sesiones prácticas sobre hábitos saludables, que contribuyen a gestionar las emociones y fomentan prácticas preventivas asociadas al deporte, como los de 'mindfulness' o nutrición.

Asimismo, este programa contiene una tercera línea de actividad, 'Suma't a l'esport amb l'elit', que ofrece visitas a las escuelas de deportistas profesionales de primer nivel.

En este ámbito, el Consell de Mallorca colabora con los clubes Arancina Handbol Mallorca, Azulmarino Basket Mallorca, Club de Vòlei Sóller, CN Ciutat de Waterpolo, Conectabalear Voleibol Manacor, El Toro Rugby Club, Espanya Hoquei Club, Fibwi , Mallorca Palma Futsal, Mallorca Voltors, Palma Rugby Union, Palmer Basket, RCD Mallorca, Voley Ciutat Cide, Bádminton Palma y Mallorca Hockey.