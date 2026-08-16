El Consell de Mallorca financia con 300.000 euros ocho proyectos del comercio para dinamizar el sector

Archivo - Comercio de Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado la financiación de ocho proyectos de las patronales del comercio más representativas de la isla, destinados a dinamizar el sector y promover las ventas del producto local.

Este año se ha concedido el total del capital destinado a la convocatoria, de 300.000 euros, 100.000 más con respecto al ejercicio 2025, según ha destacado la institución insular en un comunicado.

Estas ayudas están destinadas a las asociaciones, federaciones y confederaciones más representativas de empresa y comercio de Mallorca y son para realizar proyectos y actividades colectivas que promocionen al producto de proximidad e impulsen las ventas en el comercio tradicional de la isla.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha subrayado este año se ha podido conceder la ayuda a ocho proyectos, un 60 por ciento más que el año pasado.

Asimismo, ha puesto en valor "el entendimiento entre las patronales del sector para alcanzar acuerdos de cara a la realización de proyectos e iniciativas que beneficien el sector"

Las ayudas se conoceden a los proyectos 'La gran tómbola' (Pimeco); 'Palma tot un centre de diversió 25/26' (Pimeco y Afedeco); IV Gala de los Premios Gastronómicos de Mallorca' (Pimem); 'Darrer preu' (Afedeco); Gala del Comercio de Mallorca 2026 (Pimeco y Afedeco) y 'Mallorca es mou amb el petit comerç' (CAEB).

Los beneficiarios que ya hayan ejecutado el proyecto antes de la fecha de la publicación de la concesión tienen hasta dos meses para presentar las justificaciones, y en el caso de proyectos no ejecutados en el momento de la concesión, también se amplía a dos meses a partir de la fecha de finalización de la actuación.