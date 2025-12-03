El Consell de Mallorca firma un acuerdo para la modernización digital con una empresa de ciberseguridad de Silicon Valey

Representantes del Consell de Mallorca en la sede de Palo Alto Networks para firmar el convenio de colaboración. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha formalizado un convenio de colaboración para la modernización digital de la institución con la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, ubicada en Silicon Valley.

Esta ha sido una de las actividades que ha desarrollado la delegación de la institución insular durante su visita de estos días en California, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El objetivo del viaje es reforzar la proyección tecnológica de la isla, diversificar su economía y establecer nuevas alianzas estratégicas con empresas e instituciones de la capital mundial de la innovación.

La representación mallorquina, encabezada por el presidente Llorenç Galmés, ha mantenido encuentros con Palo Alto Networks, Plug and Play, y posteriormente con responsables de la Universidad de Santa Clara y de la Misión Santa Clara.

En las reuniones han estado presentes el cónsul general de España en San Francisco, Carlos Medina, y el presidente de la Cámara de Comercio de España en California, Antonio Fernández, que han dado apoyo institucional a la delegación y reforzado los vínculos económicos y empresariales entre Mallorca y Estados Unidos.

La jornada ha comenzado con la firma del acuerdo con Palo Alto Networks y, a continuación, la delegación se ha trasladado a Plug and Play, un 'hub' global de innovación que acelera 'startups' y facilita la colaboración entre empresas emergentes, grandes corporaciones y organismos institucionales, para presentar el proyecto Palma Cultura & Innovation Bay.

Además, esta empresa tecnológica ha firmado su adhesión a la candidatura de Palma como Ciudad Europea de la Cultura 2031. La convocatoria ha permitido reunir empresas tecnológicas, representantes institucionales y agentes económicos de primer nivel.

La delegación mallorquina cuenta también con la participación de la asociación de empresas tecnológicas de Baleares (Gsbit), que aporta la visión del tejido empresarial innovador de la isla y contribuye a generar nuevas oportunidades de colaboración con el ecosistema californiano.

La presidenta de esta asociación, Margarita Martínez, y la gerente, Celia Mejía, son las representantes que se han desplazado a California. Su presencia refuerza el mensaje de que Mallorca es "un territorio preparado para crecer en sectores de alto valor añadido".

Durante la tarde, la delegación se ha desplazado hasta Santa Clara, donde ha visitado la Universidad de Santa Clara y la Misión Santa Clara, dos instituciones clave para entender la profundidad del vínculo histórico entre Mallorca y California. Recibidos por académicos y responsables de la misión, los representantes mallorquines han podido explorar posibles líneas de cooperación en los ámbitos cultural, educativo y tecnológico.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la importancia de "abrir puertas, establecer contacto directo con la cuna de la innovación y situar Mallorca como 'hub' tecnológico del Mediterráneo", al señalar que "la diversificación económica es esencial para el futuro de la isla".

Durante la jornada se ha evidenciado que acciones como esta permiten "generar sinergias, compartir conocimiento, captar talento e impulsar proyectos conjuntos con capacidad de impactar positivamente en el tejido económico y digital de Mallorca".

Asimismo, se ha subrayado la relación entre innovación y turismo responsable, un modelo "capaz de atraer visitantes e inversores que valoran la sostenibilidad, la tecnología y la calidad".