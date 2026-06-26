El Consell de Mallorca iluminará su fachada con los colores del arcoíris con motivo del Día del Orgullo LGTBI

El Consell de Mallorca ilumina la fachada del Palau con la bandera LGTBI por el Día del Orgullo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca proyectará durante el fin de semana los colores de la bandera arcoíris en la fachada del Palau del Consell con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Según ha informado la institución insular, la escalinata principal de la sede también lucirá una bandera multicolor con motivo de esta conmemoración del 28 de junio.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado el compromiso de la institución con la igualdad y la defensa de los derechos y libertades de todas las personas.

En este sentido, ha defendido el trabajo del Consell para garantizar servicios de atención, acciones de sensibilización y políticas que promuevan el respeto y la convivencia.

El Consell ha subrayado que pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de Atención Integral (SAI), que ofrece asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y acompañamiento a personas que sufren o pueden sufrir situaciones de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad.