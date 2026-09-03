El Consell de Mallorca incorpora las actividades de gestión cinegética a su programa de educación ambiental - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha incorporado las actividades de gestión cinegética a su programa de educación ambiental para el curso escolar 2026-2027, dirigido a alumnos de educación primaria y secundaria, bachillerato y ciclos formativos.

El programa, presentado este jueves, reunió el año pasado a más de 5.300 alumnos entre todas las actividades organizadas por el departamento insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes.

Este nuevo curso, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, buscará permitir a los alumnos conocer la biodiversidad, los espacios naturales y el patrimonio natural de Mallorca mediante experiencias educativas basadas en la observación, la experimentación y el contacto directo con el territorio.

La novedad de esta edición será la actividad 'Descubre un mundo de biodiversidad, patrimonio y gestión cinegética', que se desarrollará en el Centro Cinegético de Mallorca, situado en Sa Mola Vella (Son Macià).

Mediante un itinerario interpretativo, buscará permitir al alumnado conocer de primera mano la gestión cinegética sostenible, el patrimonio vinculado a la actividad cinegética y en el mundo rural y su papel en la configuración y conservación del paisaje mallorquín.

"El nuevo centro cinegético de Manacor, recientemente inaugurado, se convertirá en un escenario ideal donde los alumnos podrán compartir el conocimiento acerca de la biodiversidad de la finca, las técnicas tradicionales de la piedra en seco, los sistemas de seguimiento científico de la fauna y la importancia de una gestión responsable del territorio para favorecer el equilibrio y la conservación de los ecosistemas", ha dicho el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

El programa educativo también incorporará una renovación integral de la actividad 'El mar no es una papelera', que estará centrada en sensibilizar al alumnado sobre el impacto de los residuos plásticos en el medio marino y la importancia de adoptar hábitos responsables para prevenir su generación.

La oferta se completará con actividades como 'Conocemos el parque de sa Dragonera', 'Raixa: el agua y la Serra', 'Navegamos con la Balear', 'Un día con los margers', 'Los mestres d'aixa y las barcas de Mallorca', 'Gestión cinegética y ambiental sostenible' y 'Conservación de especies y aprovechamiento sostenible en el ámbito cinegético'.