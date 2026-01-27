El Consell de Mallorca inicia las obras en Sa Fàbrica Nova de Sóller ante el riesgo de derrumbe

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el inicio de las obras de Sa Fàbrica Nova de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha empezado este martes las diferentes actuaciones para la conservación y transformación de Sa Fàbrica Nova de Sóller en el Museo Textil de Mallorca, ante el riesgo de derrumbe.

De este modo, tras muchos años de "degradación" y de un "deterioro progresivo" que ponía en riesgo su conservación, Sa Fàbrica Nova de Sóller ha arrancado una nueva etapa con el comienzo de las obras de emergencia que permitirán "garantizar la seguridad del conjunto y poner fin a una situación crítica".

En un comunicado, la institución insular ha explicado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, han asistido esta mañana al inicio de estas obras.

También han estado presentes la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, que han podido conocer de primera mano el alcance de las actuaciones que se llevarán a cabo en este bien patrimonial, declarado bien de interés cultural (BIC) en 2018 y comprado en 2025.

Sa Fàbrica Nova constituye un elemento patrimonial único en Mallorca, puesto que es la única fábrica textil de la isla que conserva la estructura y la maquinaria originales, un "testimonio excepcional" de la historia social y económica del siglo XX en Sóller y del papel clave que tuvo la industria textil en el desarrollo del municipio y de Mallorca.

Antes de la adquisición, el edificio sufría una "degradación severa", con "riesgo real" de colapso en diversas zonas, especialmente en el volumen 3, lo que ponía en peligro tanto la seguridad de la vía pública como la preservación del conjunto.

"Sin una intervención pública decidida, existía un riesgo evidente de pérdida irreversible de este patrimonio industrial, motivo por el que la titularidad pública se convierte en un elemento clave para garantizar su protección y recuperación", han resaltado.

La compra de Sa Fàbrica Nova es el resultado de muchos meses de trabajo, esfuerzos y gestiones para rescatar este edificio emblemático y hacer posible que pasara a ser patrimonio público de todos los mallorquines. Con esta adquisición, el Consell de Mallorca asume la responsabilidad de preservarlo, restaurarlo y devolverle su esplendor para que pueda perdurar en el tiempo y ser transmitido a las futuras generaciones.

Las obras que se inician corresponden a una intervención de emergencia de estabilización ya proyectada, ante la situación de "ruina inminente" del volumen 3.

Según el informe técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, este volumen presenta la desaparición total de la estructura horizontal, graves grietas en los muros y riesgo de caída sobre el espacio público.

La actuación prevé el desmontaje controlado de los elementos inestables, la retirada de restos de forjados y cubiertas y la adopción de medidas para garantizar la estabilidad de los muros que se mantendrán en pie, con documentación previa de todos los elementos para su futura reconstrucción.

Durante la visita, Galmés ha destacado que la compra de Sa Fàbrica Nova fue una decisión "valiente" y "necesaria" para evitar "la pérdida de un patrimonio único".

"Este martes se han iniciado las primeras obras que permitirán conservar este espacio y transformarlo en un proyecto cultural de referencia para Mallorca", ha reivindicado.

Por otra parte, ha señalado que este proyecto "conecta pasado y futuro", dado que se conserva para "educar, explicar la historia y generar actividad cultural para las generaciones presentes y futuras".

El objetivo final de la adquisición es crear el Museo del Textil de Mallorca, con una exposición permanente dedicada a la industria del tejido de la isla, para poner en valor tanto el patrimonio material como el inmaterial asociado a este sector clave de la historia de Mallorca.

El proyecto global prevé una inversión total de 9,2 millones de euros hasta la apertura, que incluye la reforma integral del edificio --6,5 millones--, la participación de técnicos especialistas, intervenciones singulares propias de un BIC, la restauración de bienes, muebles y maquinaria, la museografía y las actividades, así como los planes de mantenimiento y gestión. El presupuesto anual de funcionamiento del futuro equipamiento será de un millón de euros.