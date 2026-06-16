El Consell de Mallorca iniciará sus visitas guiadas de este verano el próximo 23 de junio

Visitantes en una de las estancias del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá las puertas de su sede principal este verano en el que ha organizado una serie de visitas guiadas para dar a conocer el Palau del Consell, que arrancarán el próximo 23 de junio.

Una de las novedades es que no será necesario concertar cita previa para visitar el edificio y los interesados podrán acudir el mismo día de inicio de las visitas, los días 26, 29 y 30 de junio y el 2, 14, 17, 21, 24, 27, y 28 de julio.

En una nota de prensa, la institución insular ha indicado que habrá dos visitas diarias, a las 10.00 horas y a las 12.00 horas, y la actividad, que es gratuita, tendrá una duración de aproximadamente una hora con una capacidad máxima de 30 personas.

Las visitas se harán en catalán y castellano, y también serán accesibles para personas con discapacidad física motora y para personas con dificultades auditivas, gracias a la adquisición de los aparatos de amplificación auditiva.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que han querido abrir las puertas de este edificio "tan emblemático" también en verano y lo hacen sin necesidad de reserva previa. "Así se facilita a la ciudadanía la oportunidad de conocer la historia de la sede principal del Consell y comprender mejor la importancia del órgano de gobierno de Mallorca", ha remarcado.

El Palau del Consell es uno de los edificios más visitados de Mallorca y la segunda institución pública con más afluencia de público después del Parlament. Durante el 2025 más 8.000 personas visitaron la sede principal de la institución insular, repartidas en 240 visitas organizadas.

La visita recorre las estancias principales del edificio: la entrada y la escalera de honor, la planta noble, la sala de audiencias y el salón de plenos. El espacio que más éxito suele tener entre los visitantes es el antiguo refugio antiaéreo, que se encuentra situado en el sótano del Palau.

El edificio, proyectado por el arquitecto Joaquín Pavía en estilo neogótico, se construyó entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX sobre el espacio que había ocupado la antigua prisión de Palma (1230-1870). Fue la sede de la Diputación Provincial de las Baleares hasta el año 1979, cuando se constituyó el actual Consell de Mallorca.