El Consell de Mallorca insta al Gobierno a reducir el IVA cultural

Representantes del PP de Mallorca y del sector cultural de la isla, este jueves en el Consell de Mallorca. - PP DE MALLORCA

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha instado al Gobierno a reducir el IVA aplicado a las artes visuales, actualmente fijado en el 21%, y equipararlo a los tipos reducidos que se aplican en muchos países europeos.

La iniciativa ha sido defendida en la sesión plenaria de este jueves por la consellera 'popular' Antònia Portell en presencia de diversos representantes del sector cultural.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, les ha agradecido que hayan asistido al pleno y ha destacado que "su voz ha sido fundamental" para exponer la realidad que afrontan las galerías y los creadores.

Asimismo, según ha informado el PP de Mallorca en un comunicado, ha subrayado que la reducción del IVA es una medida "justa, coherente y alineada con lo que hacen la mayoría de países europeos" y ha insistido en que "no tiene sentido mantener una fiscalidad que penaliza la creación y dificulta la competitividad del sector".

Roca ha contrapuesto la "fiscalidad elevada" que impone el Gobierno central con la subvención nominativa que el Consell de Mallorca otorga a Art Palma Contemporani y al incremento de la línea de ayudas a galerías de arte, que este 2025 ha pasado de 120.000 a 170.000 euros.

"Este incremento permite consolidar proyectos como el Mallorca Photofest, reforzar la proyección cultural de la isla y dar estabilidad a un sector estratégico para Mallorca", ha subrayado.

La portavoz del grupo 'popular', Núria Riera, ha considerado que este acuerdo supone "un mensaje claro y unitario al Gobierno de Pedro Sánchez de que la cultura no puede seguir siendo una de las grandes olvidadas del sistema fiscal español".

Riera ha recordado que las galerías de arte de todo el Estado han cerrado sus puertas como protesta para denunciar una fiscalidad que consideran asfixiante.

"Mientras en Europa el IVA de la venta de arte se sitúa entre el 5% y el 7%, en España sigue siendo del 21%, uno de los más elevados del continente. Esto condena a artistas y galeristas a competir en clara desigualdad", ha señalado.