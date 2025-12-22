El Consell de Mallorca invertirá 650.000 euros para rehabilitar y conservar cinco inmuebles protegidos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá 650.000 euros para rehabilitar y conservar Can Vivot, los Jardines de Alfàbia, Ca n'Horrac de la Torre, el Estudi General Lul·lià y Can Catlar, todos ellos inmuebles sujetos a algún tipo de protección patrimonial.

A través de esta línea de subvenciones, los propietarios de bienes de interés cultural (BIC) y de Bienes Catalogados podrán acceder a ayudas de hasta 50.000 euros, ha informado la institución insular.

El objetivo de las ayudas es facilitar actuaciones de conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de estos inmuebles y garantizar la preservación y transmisión a las generaciones futuras.

"Esta convocatoria representa un paso muy importante en la política de protección del patrimonio histórico de Mallorca, porque por primera vez el Consell ofrece una herramienta específica para dar apoyo directo a los propietarios de BICs y bienes catalogados, que tienen una responsabilidad clave en su conservación", ha explicado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

La también vicepresidenta primera del Consell ha defendido que el patrimonio histórico es "un bien colectivo" cuya conservación, sin embargo, "a menudo recae en manos privadas".

"Por eso desde el Consell de Mallorca asumimos el compromiso de acompañar y ayudar a aquellos que lo cuidan cada día", ha subrayado.

LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de esta primera resolución son cinco inmuebles emblemáticos del patrimonio de la isla, que llevarán a cabo diferentes actuaciones de mejora y conservación.

El palacio Can Vivot de Palma recibirá una subvención de 50.000 euros destinada a la renovación de la instalación eléctrica, la reparación de las cubiertas y varias obras de conservación del edificio.

Los Jardines de Alfàbia contarán con una ayuda de 21.375 euros para llevar a cabo trabajos de poda y reposición del arbolado, la reparación de cubiertas y la mejora de la calidad del agua del lago.

Ca n'Horrac de la Torre será beneficiaria de una subvención de 20.000 euros, que se destinará al proyecto de reforma del inmueble. El Estudi General Lul·lià recibirá la misma cantidad para ejecutar mejoras de accesibilidad y otras intervenciones de conservación en el edificio.

Finalmente, Can Catlar contará con una ayuda de 4.961 euros para la reparación de la terraza, el forjado de viguetas de madera y la aplicación de mortero monocapa.

En esta primera convocatoria se han presentado un total de 16 proyectos, de los cuales sólo cinco han sido resueltos favorablemente, ya que son los únicos que cumplían todos los requisitos establecidos en las bases.

El resto de solicitudes han quedado excluidas por diferentes motivos técnicos, como no tratarse de inmuebles catalogados, no acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias con la administración del Estado o estar situados en conjuntos históricos pero no incluidos en el catálogo de protección patrimonial del municipio correspondiente.