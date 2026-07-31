El Consell de Mallorca invierte 2,3 millones en promocionar el producto local a través de 99 proyectos

La consellera de de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación de las ayudas para promover el producto local. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá 2,3 millones de euros en la difusión y promoción del producto local a través de 99 proyectos diferentes como ferias en municipios -45-, y ayudas a entidades sin ánimo de lucro -31- y a empresas -23-.

Según ha informado la institución insular este viernes, la convocatoria de ayuntamientos está dotada con 1,1 millones de euros (un 8% más que el año pasado); la destinada a asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro con 700.000 euros (un 8% más) y la concesión a empresas con 500.000 euros (un 11% más).

El presidente de la institución, Llorenç Galmés, ha destacado "la apuesta firme" del Consell con el sector primario, productores y pequeños empresarios, algo que, según ha considerado, se traduce en un "mayor apoyo a las ventas del comercio tradicional y de proximidad".

Por su parte, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha apuntado que el objetivo es "costear proyectos de promoción" que cubren actividades, como ferias o catas, "que fortalecen la visibilidad y el posicionamiento del producto mallorquín e incentivan las ventas".

Entre los proyectos beneficiados por la convocatoria están la Feria de la Leche de Campos, la Wine Fest de la Colònia de Sant Pere, la Feria de Santa Catalina de Bunyola, la Feria de Mayo de Sencelles o la del Mercado de la Carne y del Embutido de Sóller.

Las empresas a las que se han otorgado ayudas por sus proyectos de promoción de producto local son, entre otras, Agromallorca, Grupo Canamila, Madreperla, Adrover SAT o Es Garrover de Mallorca. En cuando a las entidades sin ánimo de lucro, algunas de las beneficiadas son la Cofradía de Pescadores de Sant Pere de Palma, la Asociación de Vecinos des Pil·larí, IGP Sobrassada de Mallorca o la Agrupación de Vendedores de la Plaza Pere Garau.