El Consell de Mallorca invierte 3,2 millones de euros en el mantenimiento y la seguridad sanitaria de las residencias

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PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha impulsado actuaciones valoradas en 3,2 millones de euros destinadas a reforzar el mantenimiento, la conservación y la seguridad de las residencias y centros de día que gestiona a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Esta inversión permitirá mejorar las instalaciones, incrementar su seguimiento técnico y avanzar en la aplicación coordinada de las medidas de prevención y seguridad sanitaria, según ha destacado la institución insular en un comunicado.

El plan da continuidad a otras actuaciones de mejora y mantenimiento llevadas a cabo en centros del IMAS, como las obras de la Residencia La Bonanova 8 y las actuaciones de mejora del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma.

También se llevarán a cabo obras en la Llar d'Ancians para renovar íntegramente la red de tuberías del centro, con una inversión total de 2,1 millones de euros. En concreto, permitirá actualizar las instalaciones hidrosanitarias, mejorar su funcionamiento y reforzar las garantías de seguridad y salubridad para los residentes y los profesionales.

Una parte de las actuaciones estará destinada específicamente a reforzar la prevención y el control de la legionela, una cuestión especialmente relevante en los centros residenciales por la vulnerabilidad de las personas usuarias.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha subrayado que "cuidar a las personas también significa cuidar los espacios en los que viven y garantizar que las instalaciones dispongan del mantenimiento, el seguimiento y los controles adecuados".

En esta línea, ha destacado que esta inversión responde a una forma de gobernar basada en la planificación, la prevención y la responsabilidad. "Ponemos recursos sobre la mesa para seguir mejorando los centros públicos y ofrecer a las personas residentes, a sus familias y a los profesionales la máxima confianza", ha añadido.

Una de las principales líneas de actuación se centra en la Residencia La Bonanova de Palma, donde el IMAS prepara un refuerzo integral del mantenimiento de las instalaciones térmicas e hidrosanitarias, los sistemas de climatización, calefacción y ventilación, las instalaciones eléctricas, los equipos de protección contra incendios y los sistemas de elevación.

Este conjunto de actuaciones también incorpora la prevención y el control de la legionela, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las instalaciones de agua y garantizar la aplicación de las medidas sanitarias y técnicas establecidas.

En la Llar d'Ancians de Palma, las obras para sustituir toda la red de tuberías del centro, se enmarcan en el proceso de adecuación y modernización de los centros públicos de personas mayores y complementa las obras de mejora ejecutadas en el módulo D de la Llar d'Ancians.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN SEIS RESIDENCIAS

El IMAS impulsa una actuación específica para reforzar y coordinar la prevención y el control de la legionela en seis residencias de personas mayores: la Llar d'Ancians, Bartomeu Quetgles, Huialfàs, Son Caulelles, Miquel Mir y Sant Josep.

Las actuaciones comprenderán el mantenimiento preventivo de las instalaciones, las revisiones técnicas, los controles de temperatura y calidad del agua, la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las operaciones de limpieza y desinfección que correspondan.

Según ha resaltado el Consell, el nuevo planteamiento permitirá homogeneizar los procedimientos, reforzar la supervisión y disponer de un seguimiento más coordinado de las actuaciones en todos los centros.

Este apoyo especializado complementará el trabajo que actualmente desarrollan los equipos propios de mantenimiento y las empresas encargadas de las inspecciones y verificaciones técnicas.

Además, la Residencia Oms-Sant Miquel y los centros de día Reina Sofia, Can Clar y Son Perxana disponen de cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas, que también incluye las actuaciones de prevención y control de la legionela.

El presidente del IMAS ha concluido que la calidad asistencial no se limita a la atención directa, sino que también depende de unas instalaciones seguras, bien mantenidas y sometidas a una supervisión constante.