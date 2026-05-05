El Consell de Mallorca lanza la convocatoria de ayudas a las residencias municipales con 3 millones de euros

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto la segunda convocatoria de ayudas destinada a residencias municipales con una dotación inicial de tres millones de euros.

La nueva convocatoria, impulsada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y busca garantizar el buen funcionamiento de las residencias y la calidad de los servicios.

Según ha subrayado la institución insular en una nota de prensa, la convocatoria de este año consolida el incremento de un millón de euros aprobado el año pasado, cuando la dotación paso de dos a tres millones de euros.

La convocatoria permite que cualquier ayuntamiento con residencia municipal y que haya aprobado en pleno que el IMAS asuma su gestión pueda optar a esta ayuda.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que esta ayuda pionera nació en 2025 para dar respuesta a una demanda histórica de los municipios. "Con ella se refuerza nuestro compromiso con los ayuntamientos y con la atención a las personas mayores", ha añadido.

En esta línea, ha puesto en valor la mejora de la dotación de las ayudas y la creación de nuevas, con el objetivo de "dar respuesta a necesidades emergentes".

Esta convocatoria, ha informado la institución insular, se trata de la primera línea de ayudas económicas destinada de manera exclusiva a subvencionar parte de los gastos de los centros residenciales municipales.

Arrancó el año pasado con una dotación inicial de dos millones de euros, que posteriormente se elevó en un millón más, hasta alcanzar los tres millones, una cantidad que se consolida en esta segunda edición.

"Este incremento representa un paso decisivo para garantizar que las residencias municipales, un servicio imprescindible para las personas mayores, dispongan de los recursos económicos y del apoyo técnico necesarios para ofrecer una atención digna, cercana y de calidad", ha señalado el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez.

Según ha reivindicado, con este esfuerzo económico, el Consell "refuerza el modelo de proximidad y dignifica la atención a las personas mayores allí donde quieren vivir: en su pueblo". "Supone un gran paso para muchos municipios pequeños o medianos que hasta ahora tenían que hacer frente por sí solos a la gestión y financiación de sus residencias", ha añadido.